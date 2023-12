Playstation-Adventskalender gestartet: Diese Preise gibt es, so machst du mit

Im Dezember startet die besinnliche Zeit des Jahres. Da dürfen Adventskalender nicht fehlen. Wer es nicht so mit den mit Schokoladen gefüllten Exemplaren hat, kann sich bei Sony für den Playstation-Adventskalender anmelden. Gleich am ersten Tag winkt eine Playstation 5 mit dem neuen, dünneren Design als Hauptgewinn. Als Nebenpreis verlost Sony drei Ausgaben von God of War Ragnarok. Auch an den Folgetagen wird es je einen Hauptpreis und mehrere kleine Gewinne geben. Das müssen aber nicht immer Konsolen sein – Sony will auch Zubehör verlosen.

Wer beim Adventskalender mitmachen will, braucht zuerst ein Konto für das Playstation Network. Das dürften so gut wie alle Playstation-Zocker:innen aber bereits haben. Alternativ lässt es sich kostenfrei und ohne weitere Bedingungen erstellen. Allein dabei bleibt es aber nicht. Denn wer etwas gewinnen möchte, muss sich für die Teilnahme Tickets kaufen – immerhin nicht mit Geld, sondern mit Playstation-Credits.

Die bekommt ihr unter anderem, indem ihr an Quizspielen teilnehmt, eure erspielten Trophäen digital versilbert oder auch 30-sekündige Werbeclips anschaut. Außerdem belohnt Sony euch, wenn ihr als Playstation-Plus-Kund:innen bei euren Freunden für den Kalender werbt. Auf den Social Seiten und dem Twitch-Kanal des Unternehmens gibt es außerdem Codes, die ihr in eurem Account im Adventskalender einlösen könnt. Heißt: Für die Aussicht auf Gewinne jagt euch Sony täglich quer durchs eigene Angebot.

Wie viele Credits ihr für welche Aufgabe bekommt, verrät Sony nicht, wohl aber, dass ein Ticket 750 Credits kostet.

Habt ihr mehr, könnt ihr die digitale Währung auch in weitere Tickets investieren und so „die Gewinnchance erhöhen“, wie Sony auf der Übersichtsseite schreibt. Wer Tickets kauft, nimmt am selben Tag automatisch an der Verlosung teil. Gehört ihr zu den Gewinnern, werdet ihr automatisch per E-Mail benachrichtigt.

