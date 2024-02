Wie digital ist die Deutsche Bahn?

Digitalisierung bei der Bahn? Da denkt man an den DB Navigator oder WLAN-Empfang in Zügen. Aber die Digitalisierung bei einem so großen Konzern geht weit darüber hinaus. Sie fängt bei Schienen und Zügen an, betrifft aber auch Themen wie künstliche Intelligenz für Disponenten, 5G im und am Zug oder sogar Quanten-Computing für den Fahrplan der Zukunft.

Anzeige Anzeige

Im Podcast sprechen wir mit Daniela Gerd tom Markotten, Digital- und Technik-Vorständin bei der Deutschen Bahn, über den Einsatz von KI, ob und wie die Digitalisierung bei Verspätungen helfen und wie der Internetempfang in Zügen besser werden kann. Und einen kleinen Ausblick in die Zukunft gibt es auch.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.