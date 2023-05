Pöbelnder ChatGPT-Bot für Whatsapp-Chats: Freche Antworten auf deine Fragen

Heute einmal keine Lust auf ein gepflegtes Schwätzchen mit dem netten KI-Chatbot von nebenan? Dass Bots auf GPT-Basis auch ganz anders können, zeigt ChatshitGPT. Der KI-Chatbot pöbelt Nutzer:innen per Whatsapp-Chat an – und die sollen auch noch dafür bezahlen.

ChatshitGPT: Humor oder Sarkasmus nötig

Über eine ordentliche Portion Humor und ein bisschen Sinn für Sarkasmus sollte man schon verfügen, wenn man sich auf eine verbale Auseinandersetzung mit dem pöbelnden KI-Chatbot ChatshitGPT einlässt. Jedenfalls sollte man nicht allzu empfindlich oder zu schnell beleidigt sein, denn der Bot teilt ordentlich aus.

„Not your everyday chatbot“ und „get roasted by AI, powered by GPT“ ist auf der ChatshitGPT-Website zu lesen. In einem Beispiel-Chat garniert der pöbelnde Chatbot seine Anleitung für die Gestaltung einer Landingpage mit einer Reihe von Schimpfwörtern.

Pöbelbot: Wahl aus 3 Persönlichkeiten

Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann den Pöbelbot durch einen Klick auf den Button „Chat on Whatsapp“ als Chatpartner in Whatsapp hinzufügen. Anschließend kann man sich unter drei verschiedenen unfreundlichen Persönlichkeiten, einer sehr verärgerten, einer sarkastischen und einer bekifften, eine auswählen.

Die Konversationen kann man jetzt führen wie von ChatGPT oder einem seiner Konkurrenten gewohnt. Entweder lässt man sich die Recherche von bestimmten Themen abnehmen oder man versucht, ein bisschen zu plaudern. Nur, dass man sich auf Beschimpfungen oder unfreundliche Worte seitens ChatshitGPT einstellen sollte.

Kostenlos testen, dann fürs Anpöbelnlassen bezahlen

ChatshitGPT kann man zunächst kostenlos ausprobieren. Nach einer Weile, so heißt es in einem Erfahrungsbericht, muss man allerdings 2,99 britische Pfund zahlen, um sich weiter anpöbeln zu lassen.

Auf der Website wird zudem eine Art Abo angeboten, mit dem Nutzer:innen immer die neuesten Features und Persönlichkeiten bekommen sollen. Kostenpunkt: 9,99 Pfund pro Monat.

Vorsicht beim Ausprobieren

Es gibt allerdings keine weiterführenden Details zu den Entwickler:innen hinter dem Chatbot, die sich „Motherfucking VIP Squad“ nennen. Auf der Website fehlen Impressum oder Kontaktmöglichkeiten. Entsprechend sollte man beim Ausprobieren Vorsicht walten lassen.

