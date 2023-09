Polestar kündigt eigenes Smartphone noch für dieses Jahr an

Erst vor ein paar Monaten hat Polestar sein neues Elektro-Auto vorgestellt. Und erst kürzlich hat das Unternehmen das Gewinnerdesign des neuesten Polestar Design Contests im Maßstab 1:1 zum Leben erweckt und auf der IAA Mobility in München präsentiert. Gleichzeitig hat Polestar eine Partnerschaft mit der Marke Hot Wheels von Mattel ins Leben gerufen.

Doch nun arbeitet das Unternehmen an etwas, das nur indirekt etwas mit Luxusautos zu tun hat: Polestar will sein Logo demnächst auf ein eigenes Smartphone drucken. Wie der CEO des Unternehmens Thomas Ingenlath gegenüber CNBC auf der IAA Mobility Automobilmesse in München mitteilte, wird der schwedische Elektrofahrzeughersteller nicht nur sein erstes Sport Utility Vehicle in China ausliefern, sondern im Dezember auch ein passendes Smartphone auf den Markt bringen, das sich nahtlos mit dem Fahrzeug verknüpft.

Xingji Meizu produziert das Smartphone

Polestar arbeitet mit Xingji Meizu aus China zusammen, einem Smartphone-Unternehmen, das Polestars Muttergesellschaft Geely gehört. Das Telefon ist allerdings nicht dazu gedacht, um Apple oder Oppo Konkurrenz zu machen. Vielmehr soll der ungewöhnliche Schritt eines Elektrofahrzeugherstellers, ein Smartphone auf den Markt zu bringen, beweisen, dass die technologiegepackten Autos von Polestar im Grunde genommen Computer auf Rädern sind, wie Ingenlath dem Sender erklärte.

Das verdeutlich einmal mehr, dass Elektrofahrzeughersteller, die sich in China etablieren wollen, die Technologie in den Mittelpunkt ihres Angebots stellen, da es genau das ist, was sich Autokäufer:innen in dem asiatischen Land wünschen: ein Luxus-Elektrofahrzeug mit den neuesten Funktionen, das nahtlos mit einem Smartphone synchronisiert werden kann.

„Wenn Sie die Möglichkeit haben, diese beiden Welten ohne Grenzen miteinander zu vernetzen … dann können Sie wirklich einen nahtlosen Übergang schaffen“, sagte Ingenlath. Man stelle sich vor, man verwende eine App auf dem Smartphone und diese App erscheint dann auf dem Armaturenbrett, wenn man ins Auto steigt.

„Ich habe immer noch Probleme, eine SMS anzeigen zu lassen“, sagte Ingenlath frustriert über die aktuelle Technologie.

Googles Play-Dienste in China nicht verfügbar

Es gibt jedoch spezifische Gründe, warum Polestar ein eigenes Smartphone passend zum Elektrofahrzeug ausgerechnet in China herausbringen möchte. In anderen Märkten setzen die Fahrzeuge von Polestar bei Infotainment nämlich auf die native Android-Software von Google. Da Googles Play-Dienste und der Play-Store in China jedoch nicht verfügbar sind, stellt sich die Frage, wie der Elektroautohersteller das Problem lösen wird.

Xingji Meizu verwendet ein eigenes Betriebssystem namens FlyMe, das auf Android basiert. Laut CNBC wird Xingji Meizu ein Betriebssystem für Polestar-Fahrzeuge auf Basis dieses Systems entwickeln. Daher ergibt es auch Sinn das gleiche Betriebssystem für das von Polestar veröffentlichte Smartphone zu verwenden, was die Synchronisierung des Telefons mit dem Auto erleichtern und die Integration nahtlos gestalten soll.

