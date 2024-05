Prime Video stockt bei der Werbung auf: Diese 3 Formate sollen dich zum Kauf animieren

Vom Stream in den Warenkorb: Prime Video will mit neuen Werbeformaten das Amazon-Geschäft ankurbeln. (Foto: xalien / Shutterstock)

Wer bei Amazons Streamingdienst Prime Video ein normales Abo abgeschlossen hat, muss sich schon seit Februar 2024 mit Werbung zwischen Filmen und Serien arrangieren – Werbefreieheit gibt es nur noch gegen Aufpreis.

Anzeige Anzeige

Jetzt soll das reguläre Abo drei zusätzliche Werbeformate bekommen, die direkt zum Kauf über Amazon animieren.

Interaktive Werbung: Vom Stream in den Warenkorb

Wie unter anderem das Onlinemagazin Variety berichtet, hat Amazon die neuen Formate Anfang der Woche seinen Prime-Video-Werbekunden vorgestellt. Man wolle „Werbetreibenden dabei helfen, sinnvoll mit Kunden in Kontakt zu treten“, kündigte Amazons stellvertretender Werbechef Ian Mos in einem Statement an.

Anzeige Anzeige

Konkret bedeutet das: drei neue Werbeformate, die das Publikum in Werbeslots oder beim Anhalten des Streams dazu bringen sollen, mit wenigen Klicks eine Bestellung abzugeben.

Werbekarussell, Pausenwerbung und Trivia zur Marke

Im Werbe-„Karussel“ können Werbetreibende verschiedene Produkte platzieren, die in einer „gleitenden Aufstellung“ nacheinander erscheinen. Steuert die Person vorm Bildschirm eines der angezeigten Produkte beispielsweise mit der Fernbedienung an, bleibt das Karussell stehen; wird das Produkt nicht (mehr) angesteuert, läuft das Karussell weiter.

Anzeige Anzeige

Wenn Zuschauende einen Film oder eine Serie pausieren, dürfte sich künftig eine halbtransparente Werbeanzeige über den Streaming-Bildschirm legen. Die besteht aus einem Bild oder Slogan sowie aus anklickbaren Buttons mit den Angeboten „mehr erfahren“ oder „in den Warenkorb legen“.

Das dritte Format der Mitmach-Werbung wird von Amazon als „Trivia-Anzeigen“ bezeichnet. Soll heißen: Das Streaming-Publikum bekommt Fakten über ein Produkt und die zugehörige Marke eingespielt und kann dann, wie schon in der Pausenwerbung, auswählen, ob es schlicht genervt abwarten, doch „mehr erfahren“ oder direkt ein Produkt „in den Warenkorb legen“ will.

34 Bilder ansehen So würde es aussehen, wenn Unternehmen ehrliche Werbung machen würden Quelle: Honest Slogans