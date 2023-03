Erste private Mondmission: Japanischer Lander tritt in Umlaufbahn ein

Die japanische Mondmission des privaten Unternehmens Ispace konnte einen weiteren Meilenstein erreichen. Der Mondlander mit dem Namen Hakuto-R hat am Dienstag erfolgreich ein Einführmanöver in die Mondumlaufbahn abgeschlossen.

Der Mondlander ist bereits seit rund drei Monaten im All und demonstriert dort, dass Ispace in der Lage ist, langfristige Missionen im Weltall durchzuführen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Eintritt in die Mondumlaufbahn war dabei einer von insgesamt zehn Meilensteinen, die mit der Mondmission erreicht werden sollen. Als nächstes muss Hakuto-R einige Manöver in der Mondumlaufbahn absolvieren, bevor er Ende April diesen Jahres auf dem Mond landen soll.

So kam der Lander in die Mondumlaufbahn

Vom Start bis zur Mondumlaufbahn ist es ein langer Weg. Im Dezember 2022 ist das Raumschiff mithilfe einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All geschossen worden. Dort hat es einige Manöver durchgeführt, um zum Beispiel das Antriebssystem zu testen.

Von der Erde aus ist Hakuto-R dann einen großen Bogen um Erde und Mond geflogen und hat beide Planeten umrundet, bevor es sich auf den Weg zur Mondumlaufbahn gemacht hat. Welche Strecke das Raumschiff geflogen ist, zeigt Ispace in diesem kurzen Video:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ispace hat noch Großes vor

Der Eintritt in die Mondumlaufbahn ist lediglich ein weiterer Schritt für die erste private Mondlandung, welche wiederum nur ein erster Schritt für Ispace sein soll. Eigenen Angaben zufolge steht das Unternehmen in Verhandlungen mit einer Reihe globaler Unternehmen.

Dort geht es um zukünftige Mondmissionen, bei denen Ispace Ladung für Kunden zum Mond oder in die Mondumlaufbahn bringen kann. Bei der kommenden Mission 3 zum Beispiel möchte Ispace zwei Relaissatelliten in die Mondumlaufbahn bringen, um Kommunikation mit dem Landeplatz auf der dunklen Seite des Mondes zu etablieren.

Nasa fliegt ebenfalls Mondmission

Auch die Nasa hat gegen Ende letzten Jahres eine Mondmission mit der Artemis 1 geflogen. Diese brachte unter anderem beeindruckende Bilder mit. Dabei stellte das Raumschiff sogar einen Rekord auf: Mit rund 434.500 Kilometern war es so weit von der Erde entfernt wie kein anderes Raumschiff zuvor.

Am 11. Dezember ist es dann wieder sicher auf die Erde zurückgekehrt.

Mehr zu diesem Thema NASA Artemis