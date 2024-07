Project Strawberry soll ChatGPT neue Fertigkeiten verleihen: Das ist bislang bekannt

Hinter verschlossenen Türen arbeitet KI-Hersteller OpenAI an einem großen Upgrade für ChatGPT. Wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht, die sich auf Aussagen von OpenAI-Mitarbeiter:innen und interne Dokumente des Unternehmens stützen, soll das Projekt den Namen Strawberry tragen und streng geheim sein.

Was zu Strawberry für ChatGPT bekannt ist

Mit Strawberry soll ChatGPT in der Lage sein, „gründliche Nachforschungen“ anzustellen. Was erst einmal sehr abstrakt klingt, heißt laut OpenAI-Mitarbeiter:innen, dass die KI in der Lage sei, das Internet eigenständig zu durchforsten, um die Antwort an die Nutzer:innen zu verfeinern. Bislang muss ChatGPT explizit dazu aufgefordert werden, das Internet mit in die Anfrage zu inkludieren.

ChatGPT und Co. müssten sich also nicht mehr auf ihr Training verlassen, um Antworten zu liefern, sondern können das Internet aktiv nach Antworten sondieren – und dadurch ein neues Level logischen Denkens erreichen. Laut internen Berichten zeigt Strawberry schon jetzt vielversprechende Ergebnisse. Durch das Projekt sei ChatGPT in der Lage, schwierige Wissenschaftsfragen und mathematische Gleichungen zu lösen, die aktuelle KI-Modelle vor Probleme stellen.

Wann wir mit Strawberry rechnen können

Die Weiterentwicklung von ChatGPT und anderen KI-Modellen ist kein neues Ziel von OpenAI. Erst kürzlich hat das Unternehmen fünf Level für künstliche Intelligenz festgelegt und verraten, auf welcher Stufe sich Programme wie ChatGPT aktuell befinden. Projekt Strawberry könnte das erforderliche Upgrade sein, damit KI-Modelle ein neues Level erreichen.

Noch ist nicht bekannt, wann mit dem Upgrade für ChatGPT zu rechnen ist. Das dürfte vor allem daran liegen, dass an dem Projekt weitestgehend unter Verschluss gearbeitet wird. Allerdings kann gesagt werden, dass OpenAI schon eine Weile an dem Projekt arbeitet. Ende 2023 wurde Strawberry bei OpenAI noch Q* genannt und wurde bereits damals intern als Durchbruch erachtet.

