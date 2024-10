Ist die PS5 Pro der falsche Weg? Ex-Playstation Chef verrät, worauf sich Sony stattdessen konzentrieren sollte

Sony bereitet sich derzeit auf den Marktstart der neuen Playstation 5 Pro vor. Die Konsole bekommt einen stärkeren Grafikprozessor, verbessertes Raytracing und KI-gestütztes Upscaling.

Der Ex-Playstation-Chef Shawn Layden äußerte sich auf der Gamescom Asia allerdings kritisch über diesen Schritt, wie VGC berichtet. Die Mehrheit der Spieler sei nicht daran interessiert, immer wieder marginal leistungsfähigere Maschinen für immer höhere Preise zu kaufen.

Leistungsunterschiede kaum wahrnehmbar

„Wir kämpfen um Teraflops, und das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen über Inhalte konkurrieren. Ich denke, wir haben das Maximum erreicht, wenn es darum geht, die Spezifikationen der Box in die Höhe zu treiben“, wird Layden bei VGC zitiert.

Die Leistungsunterschiede seien für Spieler kaum wahrnehmbar. In alltäglichen Situationen, zum Beispiel wenn die Sonne auf den Bildschirm scheint, können Spieler oft keine Raytracing-Effekte wahrnehmen.

Das Geschäftsmodell sollte neu überdacht werden

Stattdessen findet er, die Spieleindustrie müsse sich neu ausrichten. Sie müsse sich öffnen und neue Zielgruppen ansprechen, die vorher keine Gamer waren. Blockbuster-Spiele mit 80 oder 90 Stunden Spielzeit seien dabei nur eine Nische für Hardcore- Spieler.

Der Fokus sollte eher auf innovative Erlebnisse gelegt werden, anstatt auf optimierte Hardware. Die Entwicklungskosten für diese Leistungsverbesserungen steigen ohnehin immer weiter.

Layden warnt, dass das Festhalten an der bisherigen Strategie die gesamte Branche in Gefahr bringt. Am Ende sei der einzige Gewinner dieses Wettlaufs um mehr Leistung der Hardware-Hersteller AMD, so sein Fazit. Die Playstation 5 Pro soll am 7. November 2024 erscheinen und rund 800 Euro kosten.

Shawn Layden hatte 30 Jahre für Sony gearbeitet und war CEO von Sony Interactive Entertainment America und Vorsitzender von Playstation Worldwide Studios.

