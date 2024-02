Q1 Microcomputer: Gleich 2 der weltweit ersten echten PCs bei Entrümpelung entdeckt

Ende 1972, also mehrere Jahre vor IBM oder Apple, brachte die US-Firma Q1 Corporation den wohl ersten kompletten Desktop-PC der Welt auf den Markt, der von einer Single-Chip-Mikroprozessor als CPU angetrieben wurde. Verbaut war zunächst Intels soeben entwickelter 8-Bit-Prozessor 8008.

Lite-Version des Q1 in deutschem Museum

Später kamen Z80-Prozessoren zum Einsatz. Von der ab 1976 verkauften Lite-Version des Q1 kamen viele Exemplare auch nach Europa, insbesondere nach Deutschland, die Niederlande und Skandinavien. Einen Q1 Lite besitzt etwa das technikum29 in der Nähe von Frankfurt am Main.

Über 50 Jahre nach dem Marktstart ist der PC-Pionier ansonsten weitgehend in Vergessenheit geraten. Weltweit war nur ein existierendes originales Q1-Modell (nicht die Lite-Version) bekannt.

Entsorgungsfirma findet 2 Q1-Computer

Bis jetzt. Denn in London haben Mitarbeiter:innen der Entsorgungsfirma Just Clear bei einer Wohnungsentrümpelung gleich zwei gut erhaltene Q1-Geräte ausgegraben.

Zuerst dachten die Mitarbeiter:innen, sie seien auf alte Schreibmaschinen gestoßen. Die dunkle Fläche über der Tastatur ließ sie aber zweifeln. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen echten Technikschatz handelte.

Ausstellung zeigt welterste Desktop-PCs

Die beiden Q1-Computer wurden kürzlich bei einer Ausstellung zur Computergeschichte an der Kingston University erstmals öffentlich gezeigt. In der Ausstellung fanden sich weitere von Just Clear eingesammelte Geräte, darunter ein frühes „Silver Label“-Modell eines Commodore 64.

Für Paul Neve, einen Experten für frühe Computer von der Kingston University, sind aber vor allem die Q1 etwas ganz Besonderes. Ohne sie gäbe es keine modernen PCs, keine Macs und keine Apple- oder Android-Smartphones, so Neves.

Wie ein Q1-Lite-Modell von innen aussieht, zeigt der Bastler Bernardo Kastrup vom Youtube-Kanal „The Byte Attic“. Ab Minute 2:16 könnt ihr übrigens sehen, wie das originale Q1-Modell ausgesehen hat – und warum es die Entsorger:innen an eine Schreibmaschine erinnert hat.

Sollte kein Museum Interesse an den Geräten haben, will Just Clear die Q1-Computer übrigens versteigern lassen. Fans sollten also schon einmal ihr Kleingeld sammeln.

