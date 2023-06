News Artikel merken

RadioGPT: Bald startet der erste deutsche KI-Radiosender

ChatGPT ist in aller Munde und schon bald könnte ein enger Verwandter auch in aller Ohren sein. Mit RadioGPT soll bald der erste KI-betreute Radiosender Deutschlands an den Start gehen.

Von Ann-Catherin Karg