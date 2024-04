News Artikel merken

Rasantes Rendezvous: Wenn sich die Mondumlaufbahnen zweier Raumsonden kreuzen

Fotos des Mondorbiters LRO der Nasa zeugen von einem besonderen Ereignis in unmittelbarer Nähe des Mondes. Am 5. und 6. März waren sich LRO und die südkoreanische Raumsonde Danuri auf nahezu parallel verlaufenden Umlaufbahnen so nahe gekommen, dass der US-Sonde ein paar Schnappschüsse gelangen.

Von Ann-Catherin Karg