Dungeons and Dragons kompatibel: NASA überrascht mit einem kostenlosen Rollenspiel

Unter dem Namen The Lost Universe bringt die Weltraumbehörde Nasa ein Abenteuer für Tischrollenspiele heraus. Auf der offiziellen Seite der Behörde könnt ihr euch das Abenteuer kostenlos herunterladen.

Ihr könnt The Lost Universe für Systeme wie Dungeons and Dragons, Pathfinder und Co. nutzen, ohne große Anpassungen zu machen. Das Spiel gibt an den passenden Stellen Empfehlungen, welche Würfe genutzt werden sollten und wie hoch die Schwierigkeit für die Spieler:innen dabei ist. Ein Beispiel: Um eine Anschlagtafel mit weiteren Informationen zu finden, müssen Spieler:innen einen leichten Wahrnehmen-Check bestehen.

Das Abenteuer ist auf vier bis sieben Spieler:innen ausgelegt, die sich auf Stufe sieben bis zehn im jeweiligen System befinden. Ein Durchlauf des Nasa-Rollenspiels soll etwa drei bis vier Stunden in Anspruch nehmen. Damit können Pen-and-Paper-Gruppen also eine Session problemlos füllen.

Neben dem eigentlichen Abenteuer steht auch eine Karte zum Download bereit, die einige Schauplätze zeigt. Diese könnt ihr nutzen, um Spieler:innen die unbekannte Welt genauer zu veranschaulichen.

Eure Aufgabe in The Lost Universe

Das Tabletop-Rollenspiel der Nasa hat natürlich auch einen Bezug zum Weltraum. Die Spieler:innen werden auf einen unbekannten Planeten namens Exlaris transferiert. Sie erwachen, mit allen Erinnerungen an die Erde, in der Stadt Aldastron. Ihre Umgebung ist ihnen allerdings gänzlich neu.

Sie müssen sich nicht nur orientieren und diese neue Welt erkunden, sondern gleichzeitig ein Mysterium lösen. Denn zahlreiche Wissenschaftler:innen sind von Exlaris verschwunden. Und das Hubble-Weltraumteleskop, das die Erde umkreiste, ist ebenfalls unauffindbar. Schlimmer noch: Die Bewohner:innen der Erde haben keinerlei Erinnerungen daran. Es hat dort nie existiert.

Wie es sich für ein gutes Abenteuer in einer Rollenspielwelt gehört, bietet auch The Lost Universe einen Bösewicht. Um diesen zu bezwingen, müssen Spieler:innen „wissenschaftliche Fertigkeiten erlernen und anwenden“, wie es in der Spielerklärung der Nasa heißt.

