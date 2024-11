Rechtsruck in der Startup-Szene? Stargründer Christian Reber fordert AfD-Koalition

Stargründer Christian Reber ist angesichts der politischen Lage im Land besorgt. Hinsichtlich anstehender Neuwahlen umtreibt ihn, welche Parteien in der nächsten Regierung koalieren sollten. Sein Vorschlag: Die Union muss mit der Alternative für Deutschland zusammenarbeiten. Auf X richtet Reber unmissverständliche Worte an den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz: „Öffnen Sie sich für eine Koalition mit der AfD“

Christian Reber fordert Koalition mit der AfD

Reber schreibt, dass das unter den Bedingungen passieren solle, dass kein offensichtlich rechtsradikales Parteimitglied politische Verantwortung tragen wird. Außerdem soll Merz klarmachen, dass Deutschland nicht aus der EU austreten und keine neue Währung einführen werde. Mit diesem Vorschlag löst er in der Startup-Szene eine hitzige Debatte aus. Auch Investoren wie Philipp Klöckner und Frank Thelen schalten sich ein.

Während Klöckner den Vorschlag auf Linkedin als „Dummheit“ bezeichnet, äußert Thelen auf X dafür Verständnis. Er schreibt: „Keiner will eine starke AfD, aber aktuell geben uns die Wähler event. keine andere Option, Ihre demokratischen Stimmen in einer funktionierenden Regierung zusammen zu bringen.“ Den Meinungen von Reber, Klöckner und Thelen ging ein Linkedin-Post des Startup-Lobbyisten Christian Miele voraus.

Für Miele ist klar, dass die CDU den nächsten Kanzler stellen wird. Er befürchtet, dass es durch die sogenannte Brandmauer zu einer schwarz-grünen oder schwarz-roten Koalition kommen werde, obwohl die Wählerinnen und Wähler „mehrheitlich eine bürgerlich-rechte Politik wollen“. Das zu ignorieren, so Miele, würde die AfD in den Wahlen 2029 zur stärksten Kraft im Land machen. Er habe Angst, in den Armen der AfD zu landen.

Neuwahlen nach geplatzter Ampel-Koalition

In der Bundesrepublik sind Neuwahlen für den Februar 2025 vorgesehen, nachdem die Ampel-Koalition nach erneuten Streitigkeiten geplatzt ist. Umfragen zufolge steht die CDU bei rund 33 Prozent und die AfD bei rund 17 Prozent. Die Ampel-Partei FDP erreicht momentan nicht einmal die 5-Prozent-Hürde. Insbesondere aufgrund des möglichen Ausscheidens der Liberalen stimmen immer mehr Konservative für eine AfD-Annäherung.

Rebers Vorschlag, mit der AfD zu koalieren, kommt Kritikerinnen und Kritikern einem Einreißen der Brandmauer gegen rechtsradikales Gedankengut gleich. Die AfD wird vom Verfassungsschutz überwacht und gilt in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen als gesichert rechtsextrem. Zudem führt das Bundesamt die Bundes-AfD und ihre Jugendorganisation, die Junge Alternative, als rechtsextremen Verdachtsfall.

