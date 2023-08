„Red Dead Redemption“: Port für Nintendo Switch und PS4 – Gamer sind nicht erfreut

Viele Fans des Open-World-Games „Red Dead Redemption“, das 2010 für die Xbox 360 und die Playstation 3 erschienen ist, hatten erwartungsvoll auf eine Neuauflage des Spiels gehofft. Jetzt wurden sie enttäuscht.

Die Neuigkeiten, dass „Red Dead Redemption“ auf der Playstation 4 und der Nintendo Switch veröffentlicht wird, haben zu Protesten geführt. Ein Grund für die Unzufriedenheit der Fans ist der Preis. Entwickler Rockstar verlangt für den Port des Spiels stolze 50 US-Dollar. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel bereits mehr als ein Jahrzehnt für andere Plattformen verfügbar ist, erscheint vielen dieser Preis als zu hoch.

PC-Spieler wieder außen vor

Ein weiterer Kritikpunkt der Community ist das Fehlen von neuen Funktionen und Verbesserungen. Die Spieler hatten gehofft, dass die Portierung das Originalspiel auf ein neues Level heben würde, vergleichbar mit dem grafisch deutlich besser aussehenden „Red Dead Redemption 2“. Doch die gezeigte Portierung ähnelt optisch immer noch den Versionen für die Playstation 3 und die Xbox 360. Besonders enttäuschend ist für viele, dass Rockstar keine 60-FPS-Unterstützung für die neue Version angekündigt hat, was auf eine mögliche Limitierung auf 30 FPS hindeutet – so wie im Originalspiel.

Auch PC-Spieler gehen wieder leer aus. Die PC-Gaming-Community, die sich schon lange eine offizielle Version von „Red Dead Redemption“ gewünscht hatte, wird erneut ausgeschlossen. Die Ankündigung wurde von vielen als verpasste Chance empfunden, wie ein Blick in die gängigen Foren verrät.

Fans hatten gehofft, dass Rockstar das Spiel in einer Form neu auflegen würde, die den heutigen Standards und Erwartungen gerecht wird. Stattdessen wird der Port als „Cash-Raub“ bezeichnet, da er den Eindruck erweckt, dass Rockstar von einer treuen Fanbasis profitieren möchte, ohne angemessene Verbesserungen zu liefern.

Insgesamt zeigt die Reaktion der Spieler, dass die Erwartungen an den Port von „Red Dead Redemption“ weitaus höher lagen. Die Hoffnung auf ein besseres Spielerlebnis, grafische Verbesserungen und die Integration neuer Funktionen werden wohl jedoch nicht erfüllt. Die digitale Version des Spiels erschein für Playstation 4 und Nintendo Switch am 17. August, physisch in den Handel kommt das Game dann am 13. Oktober.

