Diese 4 Tools zur Content-Planung helfen dir, einen Redaktionsplan zu erstellen

„Gut geplant ist halb gewonnen“, weiß schon der Volksmund. Und vor allem, wenn Ressourcen wie Zeit und Personal knapp sind, ist eine vorausschauende Planung besonders wichtig. Im Content-Marketing, wo viele Akteure um die Aufmerksamkeit der User buhlen, hilft ein Redaktionsplan dabei, Arbeitsabläufe zu straffen und wichtige Themen langfristig vorzubereiten.

In einem Redaktionsplan haltet ihr fest, welche Inhalte wann auf welchen Kanälen veröffentlicht werden sollen, welche Zuarbeiten von welchem Teammitglied benötigt werden und wann die Deadline ist. Dafür reicht im Grunde ein einfaches Spreadsheet auf Google Drive, mit dem das ganze Team arbeiten kann. Es gibt jedoch einige Tools, die weitere Funktionen bieten und eure Content-Planung erleichtern.

Edit Flow

Bei Edit Flow handelt es sich um ein kostenloses Open-Source-Plugin für WordPress. Damit könnt ihr euren Redaktionsplan direkt in dem beliebten CMS verwalten. Der Kalender kann mit iCal oder dem Google-Kalender synchronisiert werden. Für jede Stufe des Workflows lässt sich ein Status konfigurieren. So ist auf den ersten Blick erkennbar, welche Inhalte in Arbeit, bereits abgeschlossen oder schon veröffentlicht sind. Neben bereits vorhandenen Status könnt ihr auch eigene anlegen. Einzelne Einträge lassen sich kommentieren, um beispielsweise mögliche Verbesserungen zu diskutieren, und mit Detailinformationen versehen.

Co Schedule

Co Schedule bietet euch verschiedene Lösungen für Redaktionspläne. Der Blog Calendar lässt sich wie Edit Flow direkt in WordPress einbinden. Anders als mit Edit Flow könnt ihr mit Co Schedule aber nicht nur einzelne Inhalte planen und veröffentlichen, sondern auch Verteiltexte für verschiedene Social-Media-Plattformen hinterlegen und die Beiträge dort ebenfalls automatisch posten. Bei jährlicher Zahlung kostet euch der Blog Calendar pro User 19 US-Dollar im Monat.

Für eine umfangreichere Marketing-Planung bietet euch Co Schedule den Marketing Calendar. Damit lassen sich nicht nur Blogposts, sondern auch andere Inhalte wie Landingpages, Mailings oder Präsentationen planen und verwalten. Die Kosten liegen bei 49 Dollar pro User im Monat.

Divvy HQ

Divvy HQ eignet sich vor allem für größere Teams, die verschiedene Arten von Content produzieren. Egal, ob Blogbeiträge, Videos, E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen: Mit Divvy HQ lassen sich für jede Art von Content unterschiedliche Kalender anlegen, auf die jeweils die Mitarbeiter zugreifen können, die an dem jeweiligen Content arbeiten. Nutzer können so viele Kalender anlegen, wie sie benötigen. Darüber hinaus bietet euch Divvy HQ eine Analysemöglichkeit, um die wichtigsten KPI eures Contents zu messen und auszuwerten. Außerdem bietet das Tool Integrationen für verschiedene Dienste wie WordPress, Dropbox, Google Drive und verschiedene soziale Netzwerke.

Der große Funktionsumfang von Divvy HQ spiegelt sich auch im Preis wieder. Bei einer jährlichen Abrechnung kostet euch das Tool 79 Dollar pro User.

Kordiam

Kordiam ist ein deutsches Tool, mit dem unter anderem die Funke-Medien-Gruppe, Rewe und der Spiegel arbeiten. Zentrale Anlaufstelle des Tools ist der Redaktionskalender, in dem alle Themen sämtlicher Kanäle aufgeführt werden. Zudem lassen sich Oberthemen anlegen und die dazugehörigen Unterthemen mit einem Hashtag verschlagworten. Für eine bessere Aufgabenplanung können alle User Abwesenheiten wie Urlaub oder Geschäftsreisen hinterlegen, sodass sich Abgabetermine entsprechend einplanen lassen. Kordiam lässt sich zudem mit anderen Diensten wie WordPress, Drupal oder Slack verbinden.

Je nach Nutzeranzahl kostet Kordiam zwischen 218 Euro und 1.034 Euro im Monat.

