Die Heimat von Wallstreetbets geht an die Börse: Was ihr über den Reddit-IPO wissen solltet

Reddits Börsengang nimmt Form an. Schon seit drei Jahren bereitet sich die Social-Media-Plattform auf den IPO (Initial Public Offering) vor, musste die Pläne aber aufgrund des schlechten Marktumfelds immer wieder verschieben. Nun ist der Börsengang zum Greifen nahe – und die Pläne werden konkreter, wie Unterlagen der US-Börsenaufsicht zeigen.

Reddit könnte damit einen der größten US-Börsengänge des Jahres hinlegen. Die Aktie soll noch in diesem Monat in den Handel kommen und zwischen 31 bis 34 US-Dollar kosten. Sie wird an der New Yorker Börse unter dem Symbol „RDDT“ gehandelt werden.

Mit dem Börsengang, der sowohl neue als auch bestehende Aktien umfasst, will Reddit rund 748 Millionen Dollar erlösen und strebt eine Bewertung von 6,4 Milliarden Dollar an. Bei der letzten Bewertung der Social-Media-Plattform in einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 wurde Reddit auf zehn Milliarden Dollar taxiert.

Das Jahr 2023 hat Reddit mit einem Umsatz von 804 Millionen Dollar abgeschlossen. Zwar hat das Unternehmen in den vergangenen drei Monaten des Jahres 2023 einen Nettogewinn von rund 18,5 Millionen Dollar verbucht, im Jahr 2023 verzeichnete die Social-Media-Plattform allerdings immer noch einen Nettoverlust von 90,8 Millionen Dollar. Dass es Reddit gelungen ist, die Verluste einzudämmen, wird allerdings als positives Zeichen gewertet. Im Jahr davor lagen sie noch bei 158,6 Millionen Dollar.

Vorkaufrecht für Reddit-Nutzer:innen

Acht Prozent der angebotenen Aktien hat Reddit für die Community reserviert: Bestimmte Nutzer:innen der Plattform, vor allem die Foren-Moderatoren der Subreddits sowie Freunde und Familienangehörige der Beschäftigten, können von diesem privilegierten Zugriff auf die Aktien profitieren. An eine Haltefrist sind diese Käufer nicht gebunden – sie könnten also theoretisch ihre Aktien noch am Tag des Börsengangs wieder verkaufen. Eigentlich dürfen Investoren Aktien erst sechs Monate nach dem Börsengang wieder abstoßen.

Reddit ist die Heimat des Wallstreetbets-Forums. Das spielte im Meme-Aktienrausch des Jahres 2021 eine große Rolle. Damals hatten sich Kleinanleger:innen über das Subreddit verabredet, den Kurs von Unternehmen wie Gamestop und AMC in die Höhe zu treiben, bei denen Hedgefonds auf sinkende Kurse spekulierten.

In seinem Börsenprospekt hat Reddit bereits darauf hingewiesen, dass die Beteiligung der Nutzer:innen zu größeren Kursschwankungen nach dem Börsengang führen könnte.

Investoren geben Aktien ab

Reddit wird insgesamt 22 Millionen Aktien ausgeben, davon sind 15,3 Millionen Stammaktien der Klasse A, während die restlichen Aktien von verkaufenden Aktionären angeboten werden.

Zu den wichtigsten Geldgebern gehören die Advance Magazine Publishers sowie der chinesische Internetgigant Tencent. Nach dem Börsengang wird Advance etwa 26,5 Prozent des Unternehmens besitzen, während Tencent einen Anteil von etwa 9,7 Prozent halten wird. Auch Sam Altman, der Vorstandsvorsitzende von OpenAI, ist bei Reddit investiert. Sein Anteil soll nach dem Börsengang noch 7,6 Prozent betragen

