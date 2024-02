Reddit-Warnung: WallStreetBets könnte Aktienkurs beschädigen

Reddit fürchtet sich vor dem eigenen Subreddit Wallstreetbets. Das könne den Aktienkurs und das Aktienvolumen des Reddit-Papiers extrem schwanken lassen, während man gleichzeitig wenig dagegen tun könne, heißt es im IPO-Papier des Board-Betreibers.

Anzeige Anzeige

Reddit fürchtet sich vor dem Meme-Aktienwahn von 2021

Tatsächlich führt Reddit r/Wallstreetbets in seinem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten S-1-Formular vom vergangenen Donnerstag als eines der möglichen Risiken für Investitionen in das Unternehmen an. Dabei verweist die Plattform auf die Rolle des Subreddits im Meme-Aktienwahn von 2021.

Seinerzeit hatten sich Kleinanleger:innen über das Subreddit zusammengeschlossen und regelrecht organisiert, um den Kurs von angeschlagenen Unternehmen wie Gamestop und AMC zu steigern. Das Ziel von r/Wallstreetbets bestand darin, professionellen Wall-Street-Investor:innen zu schaden, was recht gut gelang.

Anzeige Anzeige

Reddit schreibt:

„In Anbetracht des hohen Bekanntheitsgrades und der Markenbekanntheit von Reddit, auch aufgrund der Beliebtheit von r/Wallstreetbets bei Kleinanlegern, und des direkten Zugangs von Kleinanlegern zu allgemein zugänglichen Handelsplattformen könnten der Marktpreis und das Handelsvolumen unserer Stammaktien der Klasse A aus Gründen, die nicht mit unserem zugrunde liegenden Geschäft oder den makroökonomischen oder branchenspezifischen Fundamentaldaten zusammenhängen, extremen Schwankungen unterliegen.“

Die Volatilität könne letztlich dazu führen, dass Anleger:innen ihre Investition ganz oder teilweise verlieren, wenn sie ihre Aktien nicht zum oder über dem IPO-Preis verkaufen können, erklärt das Unternehmen. Das sind allerdings recht gut dokumentiert nur kurzfristige Auswirkungen.

Anzeige Anzeige

Meme-Wahn ohne nachhaltige Auswirkungen

Langfristig lässt sich folgern, dass ein sprunghaftes Interesse und hohe Investitionen den Unternehmen auf Dauer nicht unbedingt Erfolg bringen. So war während des Booms der Meme-Aktien im Jahr 2021 der Kurs des angeschlagenen Filialisten Gamestop innerhalb weniger Tage von weniger als fünf US-Dollar Anfang Januar auf einen Höchststand von 350 Dollar gestiegen, nur um Tage später wieder abzustürzen.

Drei Jahre später sind die Kursgewinne der Gamestop-Aktie verpufft – das Papier notiert um 13 Dollar. Dasselbe gilt für das Papier der US-Kinokette AMC, die im Jahr 2021 einen Höchststand von 70 Dollar erreichte. Heute ist die AMC-Aktie etwas über vier Dollar wert.

Anzeige Anzeige

Ungewöhnliches Aktienprogramm geplant

Reddit beabsichtigt, dem Risiko offenbar mit einem ungewöhnlichen Schritt entgegenzuwirken. Die Plattform plant, für seine treuesten Nutzer:innen und Moderator:innen ein spezielles Aktienprogramm aufzulegen. So könnten nicht etwa professionelle Investoren die Ersten sein, die die Reddit-Aktie erhalten, sondern tatsächlich die Leute auf r/Wallstreetbets.

Dabei soll Reddit sogar auf den sogenannten Lockup, dem Zeitraum nach einem Börsengang, in dem Insidern und frühen Investoren der Verkauf ihrer Aktien untersagt ist, um einen Kursverfall zu verhindern, verzichten wollen. Wie viele Aktien für seine Nutzer:innen reserviert sind, ist nicht klar.

Allerdings will Reddit das Bezugsrecht wohl in eine Relation zu den Beiträgen der Nutzer:innen bringen. Das soll zu einer Metrik „anhand der Mitgliedschaft und der Aktionen der Moderatoren auf unserer Plattform“ führen.

Anzeige Anzeige

In r/Wallstreetbets ist die Warnung amüsiert aufgenommen worden. Der Top-Beitrag mit dem Titel „Reddit listet WSB als Risikofaktor für seinen Börsengang“ hat bereits Tausende Kommentare.

Mehr zu diesem Thema reddit