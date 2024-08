Millionäre im Druckkochtopf: Wie es ist, für Nvidia zu arbeiten

Der KI-Hype der vergangenen Monate hat Chiphersteller Nvidia zwischenzeitlich zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen lassen – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Mitarbeiter:innen. Einer Umfrage vom Juni 2024 zufolge sollen dank Aktienoptionen drei Viertel aller Nvidia-Angestellten Millionär:innen sein.

Anzeige Anzeige

Reich, aber im Dauerstress

Das wirkt sich aber offenbar nicht auf die internen Verhältnisse aus – jedenfalls nicht positiv. Die Arbeitsbedingungen sollen nämlich weiter katastrophal sein, wie Bloomberg unter Berufung auf zehn frühere und aktuelle Nvidia-Mitarbeiter:innen berichtet.

Kein Wunder eigentlich, hält man sich vor Augen, dass Konzernchef Jensen Huang in einem Interview sagte, er würde Mitarbeiter:innen – anders als die Konkurrenz – nicht feuern, sondern sie zu „wahrer Größe foltern“. Wie sich jetzt zeigt, dürfte es sich dabei nicht um einen Scherz gehandelt haben.

Anzeige Anzeige

Übermäßig lange Arbeitszeiten

Demnach sollen vor allem die langen Arbeitszeiten ein Problem sein. Ein früherer Angestellter meinte, dass man von ihm erwartet habe, sieben Tage pro Woche zu arbeiten – und zwar jeweils bis ein oder zwei Uhr am Morgen. Viele seiner früheren Kolleg:innen im Support hätten sogar noch länger gearbeitet, so der Angestellte.

Die Atmosphäre in dem Unternehmen beschrieb er als „Druckkochtopf“. In mehreren Firmenmeetings sei es heiß hergegangen, inklusive Schreiereien und Schlägen. Das Gehaltspaket habe es ihm allerdings lange Zeit schwer gemacht zu gehen. Im Mai 2024 hat der Angestellte, der anonym bleiben will, Nvidia letztlich doch verlassen.

Anzeige Anzeige

Täglich viele hitzige Meetings

Eine Ex-Mitarbeiterin, die bis 2022 im Marketingbereich bei Nvidia gearbeitet hat, sagte Bloomberg, dass sie täglich nicht selten an sieben bis zehn Meetings teilnehmen musste. An jedem davon sollen mehr als 30 Personen beteiligt gewesen sein.

10 Bilder ansehen 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Auch diese Angestellte berichtete von Kämpfen und Geschrei während der Meetings. Sie habe das Ganze zwei Jahre lang ausgehalten, weil sie die Chance auf immer größeren Reichtum gesehen habe.

Anzeige Anzeige

Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten

Die überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten scheinen entsprechend dafür zu sorgen, dass bei Nvidia – trotz der oben angesprochenen Verhältnisse – nur vergleichsweise wenige Mitarbeiter:innen gehen. Die Fluktuation betrug 2024 nur 2,7 Prozent. Im Chipsektor insgesamt beläuft sich die Rate auf 17,7 Prozent.

Mehr zu diesem Thema