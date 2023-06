Roborock-Patent: Saugroboter mit Greifarm kann Hindernisse bewegen

Das chinesische Unternehmen Roborock hat ein Patent für einen Saugroboter angemeldet. Das Spannende daran: Der Roboter hat einen Greifarm, der mit einem „Auge“ ausgestattet ist.

Roborock mit Greifarm

Roborock ist ein chinesisches Unternehmen, das vorrangig akkubetriebene Handstaubsauger, Wisch- und Saugroboter herstellt. Nun hat die Firma aus Peking ein Patent eingereicht, eine Beschreibung ist bei Google Patents zu finden. Eingereicht wurde es am 30. Dezember 2022, am 16. Mai 2023 wurde der Antrag bewilligt und das Patent veröffentlicht.

Im Patent wird zum Greifarm zunächst nur erklärt, wie er funktioniert – welche Bauteile ermöglichen, dass sich der Greifarm dreht und bewegt, beispielsweise. Zudem ist anhand der Illustration zu erkennen, dass eine Kamera am Greifarm sitzt. Dem Patent liegen 19 Bilder bei.

Greifarm für Hindernisse und Müll?

Was genau der Greifarm aber können soll, wird im Patent nicht wirklich erklärt. Dort ist die Rede davon, dass der mechanische Arm Müll oder Hindernisse greifen oder bewegen könne. Wie genau die Kamera arbeitet oder wofür sie gut ist, ist ebenfalls nicht ersichtlich – sie ist lediglich in der Abbildung eingezeichnet und im Patent als Kamera benannt.

Reddit: Treppenlaufen, Incentive-Patent oder Swiffer?

Auf Reddit gibt es natürlich einige Theorien dazu – jemand scherzt beispielsweise, dass der Greifarm benötigt wird, um die Menschheit zu unterwerfen. Allerdings stellt Nutzer:in Dontevercallmeabully die Frage nach der Funktionalität des Greifarms. Die Bedenken: Wo sollte der Roboter die Gegenstände wieder platzieren? Entweder auf dem Fußboden, womit ein Kreislauf von aufheben und hinstellen entstehen würde – oder auf sich selbst. Was passiert, wenn das Objekt verdreckt ist? User:in Tintexd wiederum stellt die These auf, dass Objekte an einen vordefinierten Ort gestellt werden könnten.

Des Öfteren wünschen sich Nutzer:innen, dass der Roboter damit Türen öffnen oder einen Staubwischer benutzen könnte. Oder aber, der Roboter könnte sich selbst eine Treppe hinaufziehen.

Nutzer:in Venusisupsidedown stellt die These auf, dass größere Unternehmen manchmal Patente anmelden, ohne dass sie diese wirklich zur Marktreife bringen. Einige Firmen würden Mitarbeitenden für angemeldete Patente Boni zahlen, was die Person als „komisches Incentive“ beschreibt.

Kein Saugroboter, trotzdem spannend: 8 Roboter im Einsatz

8 Bilder ansehen Roboter in Action: Acht spannende Tech-Helfer im Einsatz Quelle: Diligent Robotics

Mehr zu diesem Thema Roboter reddit