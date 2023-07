Fliegen, fahren, laufen: Dieser Roboter kann sich auf 8 Arten fortbewegen

Der neue Roboter mit dem Namen M4 (für Multi-Modal Mobility Morphobot) wurde im Caltech’s Center for Autonomous Systems and Technologies entwickelt. Die Idee für den Roboter stammt von den Assistenzprofessor:innen Gharib und Alireza Ramezani aus den Bereichen Elektrotechnik und Computertechnik an der Northeastern University.

Laut den Forschenden war das Ziel, „die Grenzen der Fortbewegung von Robotern zu erweitern, indem wir ein System entwickeln, das außergewöhnliche Mobilitätsfähigkeiten mit einer breiten Palette von verschiedenen Fortbewegungsarten aufweist. Das M4-Projekt hat dieses Ziel erfolgreich erreicht“, wie sie in Nature Communications Paper schreiben.

Breites Bewegungsspektrum des M4

Der Roboter kann auf vier Rädern rollen, seine Räder in Rotoren verwandeln und fliegen. Auch über Hindernisse hinwegrollen ist für den Roboter kein Problem.

Mit einem solch breiten Spektrum an Bewegungsabläufen würde der Roboter Anwendung in vielen Bereichen finden, etwa beim Transport von Verletzten in ein Krankenhaus bis hin zur Erforschung anderer Planeten.

Die Flexibilität der Bewegungen gepaart mit künstlicher Intelligenz ermöglicht es dem Roboter, je nach dem ihm vorliegenden Terrain die effektivste Art der Fortbewegung zu wählen. „In unbekannten Umgebungen können nur Roboter erfolgreich sein, die in der Lage sind, ihre multimodalen Komponenten mithilfe von künstlicher Intelligenz umzuwandeln“, sagt Gharib Ramezani in Nature Communications.

Eines der wichtigsten Merkmale von M4 ist seine Fähigkeit, die einzelnen Komponenten umzufunktionieren. So können aus Rädern „Beine“ gebaut werden oder sie werden als Triebwerke genutzt.

Gelenke an den Rädern ermöglichen es M4, eine Laufbewegung auszuführen. In der aktuellen Version von M4 ist die Gehbewegung vor allem ein Proof of Concept.

Mit den zu erwartenden Fortschritten können künftige M4-Generationen aber in der Lage sein, über unebenes Gelände zu laufen.

Von der Natur inspiriertes Design

Das Design des Roboters wurde von der Natur beeinflusst. Die Forschenden ließen sich von den Bewegungen von Tieren wie dem Chukarhuhn inspirieren. Diese Vögel nutzen ihren Flügelschlag, um sich an steilen Hängen abzustützen.

Obwohl derartige Fortbewegungskonzepte bereits von Biolog:innen erforscht wurden, finden sie erst jetzt Anwendung im Bereich der Technik.

