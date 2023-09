News Artikel merken

Roboter soll U-Bahn-Station in New York sicherer machen – und löst Diskussionen aus

Die Stadt New York will an der U-Bahnstation am Times Square einen Sicherheitsroboter einsetzen. Das stößt auf Kritik, besonders unter Datenschützer:innen. Der Bürgermeister verteidigt das Projekt.

Von Christian Bernhard