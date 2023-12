Roboter stellt Weltrekord für 100-Meter-Sprint auf

Ein Robo-Hund hat einen neuen Weltrekord für vierbeinige Roboter auf 100 Metern aufgestellt. Laut Guiness World Records legte er die aus der Leichtathletik bekannte Sprintstrecke in 19,87 Sekunden zurück.

Anzeige Anzeige

Durchschnittstempo von 18,12 km/h

Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei dem Rekordlauf betrug 18,12 km/h. Laut den Herstellern hat der Roboter in einer Simulation noch höhere Geschwindigkeiten gezeigt. Doch in der freien Wildbahn wurde dieses höhere Tempo noch nicht getestet. Für den Weltrekord wollte man offenbar auf Nummer sicher gehen.

Auf X (vormals Twitter) teilte Guiness World Records ein Video mit dem Vierbeiner in Aktion.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Rekordhalter wurde von dem südkoreanischen Dynamic Robot Control and Design Laboratory am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) gebaut. Dem Roboter gaben sie den sinnigen Namen HOUND. Mit 45 Kilogramm ist er etwa so schwer wie ein durchschnittlicher American Bulldog.

Anzeige Anzeige

HOUND kann nicht nur sprinten. Der künstliche Hund hat laut KAIST einen Hang mit einer Steigung von 22 Grad bestiegen, ein 35 Zentimeter hohes Hindernis überwunden und sich beim Gehen von 3,2 Kilometern bewährt.

So wurde HOUND gebaut und trainiert

HOUND wird von einer einzigen Motorsteuerung angetrieben, die in der Simulation mittels Bestärkendem Lernen trainiert wurde.

Anzeige Anzeige

Ein runder Bewegungsablauf wurde erreicht, indem die Antriebsmodule für die Hüft- und Kniegelenke parallel angeordnet wurden, eine Hohlwelle dient zur Übertragung der Kraft. Ein Riemenscheiben-System übertrug die Impulse des Knieantriebs auf das Kniegelenk.

Noch deutlich langsamer als Usain Bolt, aber…

Vom menschlichen Weltrekord über 100 Meter ist HOUND noch weit entfernt. Usain Bolt lief 2009 in Berlin die kürzeste Sprintdistanz in 9,58 Sekunden. Die schnellste Frau ist Florence Griffith-Joyner mit 10,49 Sekunden, aufgestellt 1988 in Indianapolis.

Doch über die doppelte Distanz war ein Roboter bereits schneller als Usain Bolt. Während der Jamaikaner bei seinem Weltrekord (ebenfalls 2009 in Berlin aufgestellt) über 200 Meter eine Spitzengeschwindigkeit von 44,7 km/h erreichte, war 2012 der Roboter Cheetah schneller. Die ebenfalls vierbeinige Maschine schaffte 45,5 km/h.

Anzeige Anzeige

Der schnellste zweibeinige Roboter ist übrigens Cassie. 2022 legte er 100 Meter in 24,73 Sekunden zurück.

Mehr zu diesem Thema Roboter