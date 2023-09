Sam Altman bekommt Indonesiens erstes Goldenes Visum – weitere Investoren sollen folgen

Sam Altman ist nicht nur Mitgründer und CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, sondern nun auch die erste Person weltweit, der die indonesische Einwanderungsbehörde ein goldenes Visum erteilt hat. Von nun an ist Altman Besitzer eines Zehn-Jahres-Visums, das ihm neben der verlängerten Visumsdauer, die normalerweise 60 Tage beträgt, auch weitere Vorteile einbringt. So wird er in Zukunft von gesonderten Sicherheitskontrollen an allen Flughäfen Indonesiens sowie vereinfachten Ein- und Ausreiseverfahren Gebrauch machen können.

Das goldene Visum wurde in Indonesien erst vergangene Woche zur Förderung des Wirtschaftswachstums eingeführt. Vorgesehen ist es vor allem für ausländische Staatsangehörige, die bereit sind, große Investitionen im Land zu tätigen. Im Gegenzug sollen sie eine Aufenthaltsgenehmigung für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren erhalten.

Eine fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung wird beispielsweise jedem garantiert, der mindestens 2,5 Millionen US-Dollar in öffentliche Unternehmen, Sparkonten oder staatliche Wertpapiere Indonesiens investiert.

Indonesien hofft auf weitere internationale Investoren

Laut Silmy Karim, Generaldirektor der indonesischen Einwanderungsbehörde, genießt Sam Altman einen internationalen Ruf, von dem Indonesien in Zukunft profitieren könne. „Wir rollen den roten Teppich aus im Gegenzug für das Kapital, das Sie nach Indonesien bringen“, erklärte Karim in Richtung Altman.

Von der erstmaligen Ausstellung des goldenen Visums erhoffe er sich, dass weitere hochkarätige ausländische Investoren dies zum Anlass nehmen, ihr Geld in Indonesien zu investieren. Wo und in welchem Umfang Altman in die indonesische Wirtschaft investieren wird, ist aktuell noch unklar.

Neben seiner Tätigkeit als CEO von OpenAI ist Altman dafür bekannt, sein Vermögen in zahlreiche Unternehmen zu investieren. Mittlerweile hat er laut Crunchbase in fast 100 Firmen Geld gesteckt. Beispielsweise hat er bereits in Hyperschall-Flugzeuge oder Cyber-Versicherungen investiert.

Altmans Investitionspläne in Indonesien sind zwar noch nicht öffentlich bekannt, allerdings hielt er erst kürzlich in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, eine Rede über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Im Zuge dessen er bekundete starkes Interesse an der technologischen Weiterentwicklung des Landes.

