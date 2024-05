Sammlerstück aus 1972: Erster Mikrocomputer geht unter den Hammer

Der wohl weltweit erste Mikrocomputer steht derzeit zur Versteigerung. Ein Mikrocomputer ist ein PC, der einen Mikrochip als Prozessor verwendet. Zu der Zeit waren TTL-Logikschaltungen, die auf kabelgebundenen Transistoren basieren, die Norm.

Der Q1 Desktop Computer aus dem Jahr 1972 gilt als der weltweit erste vollständige Mikrocomputer mit integriertem Bildschirm und Tastatur. Der Q1 verfügt zudem über einen integrierten Drucker und nutzt den Intel 8008 als Prozessor.

Bei Heritage Auctions kann man auch die Light-Version des Q1 ersteigern, die im Prinzip das gleiche Modell ist, jedoch ohne Drucker. Den passenden Drucker gibt es ebenfalls als Standalone zu ersteigern.

Geräte in der Kingston University in London gefunden

Alle drei Geräte wurden von Reinigungskräften in der Kingston University in London gefunden, als diese einen Lagerraum ausräumten. Die Geräte sind generell in einem guten Zustand, weisen jedoch Verfärbungen auf der Tastatur, leichte Abnutzungserscheinungen und Kratzer auf dem Gehäuse sowie Staub in schwer zu erreichenden Stellen auf.

Es ist ebenfalls anzumerken, dass die Computer nicht getestet wurden, bevor sie zur Auktion freigegeben wurden. Sie werden also so versteigert, wie sie gefunden wurden. Trotzdem handelt es sich hierbei um ein kleines Stück Technikgeschichte.

Auktion läuft

Für die Geräte kann bereits jetzt auf Heritage Auctions geboten werden. Die Live-Auktion soll heute um 23 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Online können allerdings schon Gebote eingereicht werden.

Der Q1 mit Drucker steht derzeit bei einem Gebot von 32.000 US-Dollar, der Q1 Light bei 8.500 Dollar und der Drucker bei 1.200 Dollar. Das ist viel Geld für alte Technik, allerdings handelt es sich hier auch um seltene Stücke.

