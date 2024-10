Samsung-Angebote zu den Amazon Prime Deal Days: Welche Rabatte sich wirklich lohnen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Vom 8. bis 9. Oktober 2024 finden die Amazon* Prime Deal Days statt. Der Onlinehändler bietet wie bei anderen Rabattaktionen wieder unzählige Artikel zu vergünstigten Preisen an. Da ist es zunächst schwer, einen Überblick zu bekommen, welche Angebote sich wirklich lohnen. Ein besonderes Tool kann euch dabei helfen, gute Deals zum Prime Day zu finden.

Abseits davon stehen wir euch aber mit Rat zur Seite. Gerade Samsung-Angebote sind zu den Prime Days immer recht beliebt. Schließlich bietet der Hersteller ein breites Produktportfolio mit Smartphones, Tablets, Smartwatches und Speichermöglichkeiten – und diese sind allesamt in ihrem Gebiet erfolgreich und versprechen Qualität. Dementsprechend zeigen wir euch hier die besten Samsung-Deals bei Amazon – und solche, von denen ihr die Finger lassen solltet.

Samsung-Smartphones zu den Amazon Prime Deal Days

Wer sich an den Prime Days ein Samsung Galaxy S24 oder dessen größere Varianten sichern möchte, schaut leider rabatttechnisch in die Röhre. Das Samsung Galaxy S24 ist zwar auf knapp 640 Euro reduziert, aber andere Anbieter:innen haben das Smartphone zum selben Preis im Angebot. Zudem stieg der Preis im Laufe der letzten Tage von unter 600 Euro nach oben. Also: Lieber Finger weg und auf einen besseren Deal warten.

Ähnlich geht es bei den Amazon Prime Deals zum Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Hier verlangt Amazon teilweise 100 Euro mehr als die Konkurrenz – selbst mit dem Rabatt. Wer ein neues Samsung-Smartphone günstig ergattern will, muss also warten oder in der Mittelklasse suchen.

Denn dort gibt es etwa das Samsung Galaxy A55 5G/affiliate] für 315 Euro. Zum Vergleich: Andere Onlineshops rufen rund 25 Euro mehr auf. Die Ersparnis ist also nicht gigantisch, aber wer nicht weiter warten will, kann zuschlagen. Selbiges gilt für das [affiliate url="https://amzn.to/3ZWCrxU"]Samsung Galaxy A35 5G*.Das Smartphone ist zwar nur wenige Euro günstiger als bei anderen Anbieter:innen, aber auch tatsächlich günstiger.

Samsung-Smartwatches im Angebot bei Amazon

Auch bei den Smartwatches zeichnet sich ein recht ähnliches Bild. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic könnt ihr für 287 Euro ergattern. Dabei handelt es sich um die 47-mm-Version der smarten Uhr. Allerdings rufen andere Händler:innen rund 20 Euro weniger für die Galaxy Watch auf.

Etwas anders ist das bei der Samsung Galaxy Watch5 Pro* . Diese ist bei Amazon im Angebot für 174 Euro. Im Vergleich mit anderen Onlineshops spart ihr hier rund 30 Euro. Der Preis ist zudem der günstigste seit Release der Uhr im Jahr 2022. Wer also schon immer diese Uhr haben wollte, kann bedenkenlos zugreifen.

Günstige Samsung-Tablets zu den Prime Deal Days

Wer zu den Rabatttagen auf gute Deals für die Topmodelle von Samsung hofft, wird bei den Tablets fündig. Denn aktuell gibt es das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra* für 1.399 Euro bei Amazon. Das ist zwar immer noch eine Menge Geld, aber im Vergleich zu anderen Shops spart ihr rund 200 Euro beim Kauf des Topmodells.

Auch im mittleren Preissegment gibt es Samsung-Tablets, die einen echten Rabatt bieten. So ist das Samsung Galaxy Tab S9 FE* etwa 15 Euro günstiger als bei anderen Anbieter:innen; beim Samsung Galaxy Tab S7 FE* sind es immerhin noch zehn Euro, die ihr einsparen könnt.

Gaming- und Speicher-Deals von Samsung

In Bezug auf Gaming bieten die Prime Deal Days bei Samsung-Geräten recht wenig. Einzig der Samsung Odyssey G4* ist im Angebot. Für diesen Gaming-Monitor mit FullHD-Auflösung und 240 Hz Bildwiederholrate lohnt sich der Deal aber. Amazon verlangt für das Gerät knapp 148 Euro und ist damit rund 20 Euro günstiger als die Konkurrenz.

Wer aber zudem nach zusätzlichem Speicher sucht – sei es für den Gaming-Rechner oder andere Geräte – wird bei der Rabattaktion fündig. Zunächst gibt es die interne SSD Samsung 990 Pro mit 4 TB* Speicher für rund 264 Euro. Damit bietet Amazon derzeit das beste Angebot und liegt rund zehn Euro unter der Konkurrenz. Denselben Rabatt bietet auch die interne SSD Samsung 870 Evo 2,5 mit 2 TB*.

Auch externer Speicher ist gerade günstig zu haben. Vor allem dann, wenn dieser gegen Stürze und Wettereinwirkungen geschützt sein soll. Die portable SSD Samsung T7 Shield* gibt es derzeit für knapp 90 Euro. Der Preis liegt damit ebenfalls zehn Euro unter anderen Angeboten. Noch etwas mehr Rabatt bietet die tragbare SSD Samsung T9*. Sie ist im Angebot für knapp 328 Euro zu haben und liegt damit knapp 20 Euro unter den nächsten Anbieter:innen.

