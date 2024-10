Prime Deal Days 2024: Diese Amazon-Produkte sind jetzt stark reduziert

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Diese Woche ist es wieder so weit: Die Amazon Prime Deal Days 2024 stehen vor der Tür und locken mit zahlreichen Rabatten und Sonderangeboten. Ähnlich wie im letzten Jahr erwarten Prime-Mitglieder wieder attraktive Deals aus verschiedenen Kategorien – von Elektronik über Haushaltsgeräte bis hin zu Mode und Lifestyle-Produkten. Für alle, die sich schon länger auf Schnäppchenjagd begeben wollen, bieten die Prime Deal Days eine ideale Gelegenheit, um kräftig zu sparen.

Auch in diesem Jahr legt Amazon einen besonderen Fokus auf Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Geräte. So zählen unter anderem Rabatte auf Amazon-eigene Produkte wie Echo, Fire TV und Kindle-Modelle zu den Highlights der Verkaufsaktion. Neben diesen Klassikern finden sich aber auch zahlreiche Angebote anderer Markenhersteller, die für Technik-Fans interessant sind.

Jetzt hat Amazon einige spannende Angebote am Start, die du im Blick behalten solltest. Wie immer gilt: Wenn der Warenbestand weg ist, musst du mit längeren Wartezeiten rechnen. Immerhin sind die Amazon-eigenen Produkte in aller Regel in großen Stückzahlen erhältlich. Das gilt allerdings gerade für viele andere Markenprodukte nicht – hier solltest du daher schnell entschlossen sein.

Amazon Echo: Sparprogramm bei den Smartspeakern

Echo Dot (5. Gen., 2022)* für 22,99 Euro statt 64,99 Euro – 65 % Ersparnis

Echo Spot (2024)* für 59,99 Euro statt 94,99 Euro – 37 % Ersparnis

„Echo (4. Gen.)* für 59,99 Euro statt 119,99 Euro – 50 % Ersparnis

Echo Pop* für 19,99 Euro statt 54,99 Euro – 64 % Ersparnis

Echo Show 5 (3. Gen.)* für 54,99 Euro statt 109,99 Euro – 50 % Ersparnis

Fire-Tablets: Für Amazon-Käufe und mehr

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet* für 119,99 Euro statt 214,99 Euro – 44 % Ersparnis

Fire HD 10-Tablet 2023* für 79,99 Euro statt 164,99 Euro – 52 % Ersparnis

Amazon Fire Max 11-Tablet*für 159,99 Euro statt 269,99 Euro – 41 % Ersparnis

Fire HD 8-Tablet* 69,99 Euro statt 144,99 Euro – 52 % Ersparnis

Amazon Fire TV: Die TV-Devices von Amazon

Fire TV Stick + Luna-Controller*, das Spiele-Streaming-Bundle für 59,98 Euro statt 114,98 Euro – 47 % Ersparnis

Fire TV Cube* für 109,99 Euro statt 159,99 Euro – 31 % Ersparnis

Ring-Devices: Für Sicherheit im eigenen Zuhause

Ring Außenkamera mit Akkubetrieb* für 99,99 Euro statt 200,97 Euro – 50 % Rabatt

Ring Akku-Videotürklingel (Battery Video Doorbell)* mit Chime und WLAN für 69,99 Euro statt 135,98 Euro – 48 % Ersparnis

Blink Outdoor* für 39,99 Euro statt 69,99 Euro – 60 % Ersparnis

Blink Outdoor + Floodlight, Kamera-Set* für 54,99 Euro statt 114,99 Euro – 52 % Ersparnis

Blink Outdoor, 4 Kameras + Blink Mini 2* für 143,99 Euro statt 349,98 Euro – 58 % Ersparnis

Mit dem Keepa-Tool die Preise checken

Beachten solltest du, dass auch an den Prime Deal Days immer noch neue Angebote hinzukommen können. Außerdem gibt es zu einigen der genannten Sonderangebote auch spannende Bundles, beispielsweise mit schaltbaren Steckdosen oder intelligenten LED-Lampen.

Wir halten dich auch weiterhin mit den neu eintreffenden Sonderangeboten auf dem Laufenden. Darüber hinaus kannst du mit diesem Tool sehr schnell erkennen, ob ein Angebot außergewöhnlich gut ist.