One UI 7: Darum soll Samsung die Verteilung abgebrochen haben

Viele Samsung-User:innen warten seit Wochen gespannt auf ein großes Smartphone-Update. One UI 7 hält einige Neuerungen bereit, die zusammen mit Android 15 zuerst auf den Galaxy-S25-Modellen gelandet sind. Ältere Samsung-Geräte sollten jetzt auch per Update in den Genuss der neuen Software kommen. Samsung hat den Rollout von One UI 7 am 7. April 2025 gestartet. Doch jetzt folgt eine Vollbremsung.

Zunächst startete der Rollout von One UI 7 in Südkorea. Am 10. April 2025 folgten die USA, Kanada und Schweden. Wie der Insider Universe Ice auf seinem X-Profil berichtet, hat Samsung zunächst den Rollout in Südkorea für die Galaxy-S24-Reihe gestoppt. Kurz darauf soll der Smartphone-Hersteller den globalen Rollout abgebrochen und auf unbestimmte Zeit verschoben haben.

Der Grund für den Stopp von One UI 7 soll ein gravierender Bug in der Software sein. Der Fehler soll nicht nur auf der Galaxy-S24-Reihe auftreten, sondern auch andere Modelle wie das Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 befallen haben. Welcher Bug genau für den Stopp gesorgt hat, ist von offizieller Seite nicht bekannt. Ice Universe behauptet auf seinem X-Profil, dass die S24-Reihe nach dem Update nicht mehr zuverlässig entsperrt werden konnte – und der Rollout deswegen abgebrochen wurde.

Unter dem Bericht des Insiders zeigen sich zahlreiche Samsung-Fans verwirrt. Denn schließlich hat das Unternehmen sich beim Rollout dieses Mal besonders viel Zeit gelassen und die Software vorab in einer Reihe von Beta-Versionen testen lassen. Den Samsung-Nutzer:innen ist nicht ganz klar, wie ein Bug, der einen Rollout-Stopp rechtfertigt, unentdeckt bleiben oder sich noch im letzten Moment einschleichen konnte.

Einige Samsung-User:innen in Südkorea, den USA und weiteren Regionen haben das Update auf One UI 7 vor dem Abbruch auf ihrem Smartphone installiert. Wie Android Police berichtet, müssen die User:innen vorerst nicht selbst handeln und etwa ein altes Update laden. Sie sollten stattdessen die aktuelle Software auf dem Gerät lassen und abwarten, bis Samsung einen Fix per Update bereitstellt. Allerdings ist unklar, wie lang das dauert und wann der globale Rollout von Samsung One UI 7 fortgesetzt werden kann.

