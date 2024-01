Streit um Büropflicht und Firmen, die Haltung zeigen

Büropflicht sorgt bei SAP für Ärger

SAP-Vorstand Christian Klein baut den Konzern um. Dazu zählt auch, eine Büropflicht für die Mitarbeitenden einzuführen. Jetzt kritisieren 2.000 Beschäftigte den CEO mit drastischen Worten in einem internen Brief: „SAP, wie wir es kannten, ist vorbei!“ Die Belegschaft fühle sich von dem Unternehmen verraten, das bis vor Kurzem noch dazu ermutigt hat, von zu Hause zu arbeiten. „Die Prioritäten der Kollegen liegen aktuell nicht auf den Zielen des ersten Quartals, sondern auf der Suche nach einem stabilen Job, in dem sie sich wertgeschätzt und respektiert fühlen.“

Haltung: Warum Unternehmen sich jetzt gegen Rechtsextremismus positionieren

Am vergangenen Wochenende fanden bundesweit zahlreiche Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Intoleranz statt. Unternehmen in Deutschland – von Adidas bis Zalando – positionieren sich dieser Tage ihrerseits in den sozialen Medien für Weltoffenheit in Wirtschaft und Gesellschaft. Auch wenn sie das zum Teil aus handfesten wirtschaftlichen Beweggründen tun, ist das Engagement wichtig und sinnvoll – und passt zur allgegenwärtigen Suche nach Haltung („Purpose“) im Marketing.

Avatare statt Videokacheln: Microsoft Teams bekommt 3D-Meetings

Microsoft Mesh, eine Metaverse-Lösung für das Büro, wurde nun in Microsoft Teams integriert und ermöglicht es Mitarbeiter:innen, über individuelle Avatare in 3D-Umgebungen interaktiv zusammenzuarbeiten. Besonders nützlich ist das für Teams an verschiedenen Standorten. Neben der Möglichkeit, vorgefertigte oder individuell gestaltete 3D-Räume zu nutzen, die für diverse Unternehmenszwecke wie Onboarding und Trainings geeignet sind, erfordert die Raumgestaltung keine Programmierkenntnisse. Mesh ist sowohl auf PCs als auch über Meta-Quest-VR-Geräte verfügbar, und der Zugang erfolgt einfach durch Auswahl der „Immersiver Raum (3D)“-Option in Teams.

