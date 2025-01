Schlanker und farbenfroher: So sieht das neue Design der Gemini-App für Android aus

Seit dem Pixel 9 und 9 Pro (XL) dient die Gemini-App auf immer mehr Android-Smartphones als Ersatz für den seit Jahren verwendeten Google Assistant. Die Entwicklung von Gemini ist noch lange nicht abgeschlossen und hat derzeit Version 2.0 als Experimentalversion erreicht. Auch das visuelle Erscheinungsbild des Gemini-Overlays ist offenbar noch nicht fertig.

Das zeigt sich an einem Redesign des Overlays der Gemini-App, die in einer neuen Version massiv reduziert worden ist und nur noch ein Drittel der Bildschirmfläche des bisherigen Erscheinungsbilds einnimmt.

Gemini-App: Kleineres Overlay schimmert jetzt blau-lila

Wie bisher kann der Gemini-Assistent per „Hey-Google“-Sprachbefehl, ein langes Drücken der Ein-/Aus-Taste oder durch Wischen von den unteren Bildschirmecken aktiviert werden. Auf dem Pixel-Launcher überdeckt das Overlay die Google-Suchleiste komplett und besteht nur aus einem Textfenster, einem „Plus“-Menü, einem Mikrofon-Icon und einem Gemini-Live-Shortcut.

Neu ist zudem, dass das Overlay und der kreisförmige Mikrofonbutton blau-lila aufleuchten. Eingaben lassen sich weiterhin per Text, indem ihr in das „Gemini fragen“ Feld tippt, und per Sprache erledigen. Über das Plus-Symbol gelangt ihr zu einem Dialogfenster, über das ihr sowohl die Kamera-App als auch die Galerie-App für Fotos und Screenshots erreichen könnt.

Gestrichen hat Google sowohl die freundlichen Begrüßungen wie „Guten Morgen“ oder „Guten Abend“. Auch die Verknüpfung zum Öffnen der App in der oberen rechten Ecke und die Lasche zum Aufrufen des geteilten Bildschirms für Multitasking sind verschwunden. Die Verknüpfung zur App erscheint im Overlay erst, wenn ihr eine Anfrage gestellt habt.

Neues Gemini-Design wird offenbar schubweise ausgerollt

Wie 9 to 5 Google berichtet, wird das neue Design des Gemini-Overlays schrittweise verteilt. Auf Geräten von Samsung und Oneplus habe man es noch nicht installieren können, auch wenn die neueste App-Version vorlag.

Auf unserem Pixel-9-Testgerät erschien das Redesign der App erst, nachdem die neueste Version der Google-Play-Dienste installiert war. Die manuelle Installation der Play-Dienste lässt sich über Einstellungen > Über das Telefon > Android-Version > Google-Play-Systemupdate durchführen. Das Update erfordert einen Neustart des Geräts.

