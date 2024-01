Sie verfügen über 1,4 Billionen Dollar: Das sind die 10 reichsten Menschen der Welt

Insgesamt haben die reichsten Menschen der Welt ein Vermögen von über 1,445 Billionen Dollar. Das hat das Forbes-Magazin mit Stand Januar 2024 ermittelt. Damit sind die Männer auf der Liste mal wieder reicher geworden. Ganze 30 Milliarden Dollar an Vermögen konnten sie allein im Dezember des vergangenen Jahres anhäufen.

Schon seit 1987 misst das Forbes-Magazin alle Milliardäre auf der Welt, mittlerweile wird die Liste sogar täglich aktualisiert. Momentan gibt es 2.562 Menschen mit einem Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar. Das Geld der Superreichen bezieht sich nur selten auf einen möglichen Kontostand. Sie halten einen Großteil ihres Nettovermögens in den Aktien der Unternehmen, die sie gegründet oder mitgegründet haben. Wenn sich der Aktienkurs bewegt, bewegt sich auch ihr Vermögen mit ihm. Besonders auffällig in den Top 10 ist, dass nur ein Milliardär Europäer ist. Die restlichen neun sind US-Amerikaner.

10. Platz: Steve Ballmer

Auf Platz 10 ist Steve Ballmer, der von 2000 bis 2014 der CEO von Microsoft war. Nach seinem Rücktritt kaufte sich der 30. Mitarbeiter des Software­unternehmens das amerikanische Basketballteam LA Clippers. Das Vermögen des 67-Jährigen beträgt laut dem Forbes-Magazin 112,2 Milliarden Dollar.

9. Platz: Sergey Brin

Sergey Brin hat sein Vermögen Google zu verdanken. Bei dem Mutterkonzern Alphabet war der reichste Immigrant Amerikas sogar noch bis 2019 CEO. Bis heute ist der Aktionär immer noch Vorstandsmitglied des Konzerns. Brins Vermögen beläuft sich auf 114,7 Milliarden US-Dollar.

8. Platz: Larry Page

Sergey Brins Google-Mitgründer Larry Page hat es einen Platz vor ihn geschafft. Das Vermögen des 50-Jährigen: 119,7 Milliarden US-Dollar.

7. Platz: Bill Gates

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sein Vermögen nicht nur durch den Software­giganten aufgebaut. Der 68-Jährige ist auch in viele andere Unternehmen investiert. Unter anderem zählt Gates zu den größten Besitzern von Ackerland in den Vereinigten Staaten. Insgesamt hat der Microsoft-Gründer ein Vermögen von 120,3 Milliarden Dollar.

6. Platz: Warren Buffett

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist in Unternehmen aus so gut wie allen Branchen investiert. Dadurch beläuft sich das Vermögen des mittlerweile 93-Jährigen auf 120,6 Milliarden Euro.

5. Platz: Mark Zuckerberg

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg belegt den 5. Platz der reichsten Menschen der Welt. Der 39-Jährige besitzt heute noch 13 Prozent der Meta-Aktien. Kein Wunder also, dass Zuckerberg auf ein Vermögen von 132,2 Milliarden Dollar kommt.

4. Platz: Larry Ellison

Larry Ellison ist der Mitgründer des Software­riesen Oracle, an dem er knapp 40Prozent der Anteile hält. Nach 37 Jahren als CEO trat Ellison 2014 zurück. Heute macht er das, was Superreiche eben so machen. 2012 kaufte er die hawaiianische Insel Lanai für 300 Millionen Dollar fast vollständig. Für den Milliardär ein Schnäppchen – Ellisons Vermögen beträgt laut dem Forbes-Magazin 135,2 Milliarden US-Dollar.

3. Platz: Jeff Bezos

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos ist momentan der drittreichste Mensch der Welt. Der 60-Jährige ist zwar 2021 von seinem CEO-Posten zurückgetreten, hält aber trotzdem noch über 10 Prozent der Aktienanteile an dem Unternehmen. Sein Vermögen beläuft sich auf 176,9 Milliarden US-Dollar.

2. Platz: Bernard Arnault

Als einziger Europäer schafft es Bernard Arnault auf den 2. Platz der reichsten Menschen der Welt. Seinem Unternehmen, der LVMH-Gesellschaft, gehören 75 Luxusmarken von Louis Vuitton bis zu Hublot. Auch seine fünf Kinder arbeiten alle in dem Unternehmen. Insgesamt hat der Pariser ein Vermögen von 180,6 Milliarden US-Dollar.

1. Platz: Elon Musk

Der reichste Mensch der Welt ist Elon Musk. Der Tesla-CEO hält ungefähr 21 Prozent der Aktienanteile an dem Autokonzern. Außerdem gehört ihm ein Großteil von Twitter, was Musk nun in X umbenannt hat. Auch SpaceX und die Boring Company sind zwei Unternehmen des 50-Jährigen, die mehrere Milliarden Dollar wert sind. Kein Wunder also, dass Musk trotz Wertverlust von X immer noch ein Vermögen von 230,2 Milliarden US-Dollar hat.