So will Whatsapp langweilige Umfragen aufpeppen

Schon seit geraumer Zeit könnt ihr in Whatsapp Umfragen erstellen. Sucht ihr etwa in einer Gruppe nach einem Termin für das nächste Event, an dem alle Zeit haben, stellt ihr einfach die möglichen Daten in einer Umfrage zur Wahl. Alle Teilnehmer:innen des Whatsapp-Chats können dann eine oder mehrere der angegebenen Optionen auswählen. Künftig wollen die Verantwortlichen hinter dem beliebten Messenger diese Funktion noch weiter verbessern.

Anzeige Anzeige

Whatsapp lässt euch Fotos in Umfragen einbinden

Wie WABetaInfo berichtet, finden sich in der aktuellen Whatsapp-Beta für Android-Smartphones erste Hinweise auf das neue Feature. Sobald es live ist, könnt ihr dann jeder Option einer Umfrage auch noch ein Bild hinzufügen. Das kann etwa ein Bild des Urlaubsorts sein, für den ihr in der Familien-Whatsapp-Gruppe abstimmt oder von der Speisekarte der Restaurants, die ihr für einen entspannten Abend zur Wahl stellt.

Besonders nützlich ist das Feature für alle, die Umfragen für die jeweiligen Bilder erstellen wollen. Habt ihr etwa zwei Fotos geschossen, könnt euch aber nicht entscheiden, welches ihr auf euren Social-Media-Kanälen posten wollt, fragt ihr einfach eure Freund:innen per Whatsapp-Umfrage. Selbiges gilt auch für Selfies, die als neues Profilbild dienen sollen oder die Wahl zwischen mehreren Produkten, die ihr beim Einkaufen entdeckt habt – und euch aber einfach nicht ohne Hilfe entscheiden könnt.

Anzeige Anzeige

Die einzige Einschränkung ist, dass ihr – sobald ihr der Whatsapp-Umfrage ein Foto hinzugefügt habt – allen Optionen ein Bild verpassen müsst. Wie WABetaInfo vermutet, nimmt Whatsapp diese Einschränkung vor, damit alle Optionen gleich angezeigt werden können und die Umfrage nicht durch die Darstellung der Auswahlmöglichkeiten beeinflusst wird.

Wann das Feature ausgerollt wird, ist nicht bekannt. Allerdings steht wohl schon jetzt fest, dass die Funktion nach ihrer Fertigstellung erst für Kanäle freigeschaltet werden soll. Dabei handelt es sich um Whatsapp-Chats von Unternehmen oder berühmten Persönlichkeiten, denen ihr zwar folgen, aber darin selbst keine eigenen Beiträge posten könnt. Erst wenn die Option dort erfolgreich getestet wurde, soll sie auch für alle anderen Whatsapp-User:innen freigegeben werden.

Anzeige Anzeige

Das sind die teuersten Smartphones der Welt

10 Bilder ansehen Das sind die teuersten Smartphones Quelle: