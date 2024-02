Dieses Spiel auf Steam hat 40.000 Spieler – und existiert gar nicht

Ein Steam-Spiel, das gerade laut Statistik von mehr als 40.000 Menschen gespielt wird? Klingt doch erst einmal vielversprechend. Wer Spacewar – so heißt das angeblich so beliebte Spiel – dann aber selbst spielen will und es im Steam-Shop sucht, stellt schnell fest: Es scheint gar nicht zu existieren.

Anzeige Anzeige

Was das Ganze mit Raubkopien zu tun hat, liest du hier.

Spacewar auf Steam: API-Demokonto mit Hommage

Das Spiel Spacewar gibt es seit 1961. Programmiert wurde es vom MIT-Wissenschaftler Stephen Russel, zusammen mit Tennis for Two ist es eines der ersten Computerspiele. Gespielt wurde das Raketenabenteuer auf dem PDP-1, einem für heutige Verhältnisse riesigen, damals aber schon recht kleinem PC-Vorgänger mit Oszilloskop und Radar als Bildschirm.

Anzeige Anzeige

Der Spielmodus ist ziemlich simpel: Zwei Spieler:innen steuern jeweils ein Raumschiff und umrunden damit einen Stern. Der übt eine Anziehungskraft auf die Raumschiffe aus, gegen die man ansteuern muss, gleichzeitig kann man versuchen, seine:n Gegenspieler:in abzuschießen.

Wer sein Raumschiff durch geschicktes Ausweichen und Gegensteuern länger vor einem Crash bewahrt, gewinnt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auf Steam ist mit Spacewar allerdings etwas anderes gemeint: Die Macher der Plattform haben ein API-Demokonto, mit dem Entwickler:innen Shopfunktionen ausprobieren können, nach dem Kultspiel benannt und es dort auch spielbar eingebaut.

Und wo sind da jetzt die Raubkopien?

Anzeige Anzeige

Spacewar als Raubkopie-Tarnung

Spacewar ist nicht nur Anlaufstelle für seriöse Entwickler:innen, das API-Demokonto hält auch diverse Spiele-Cracks, also Raubkopien am Laufen.

Normalerweise kontrolliert Steam beim Öffnen eines Spiels mithilfe eines DRM-Wrappers, ob eine gültige Lizenz vorliegt. Bei den gecrackten Spielen gibt es die allerdings nicht – Steam würde sich also querstellen. Um gerade gecrackte Multiplayergames trotzdem online spielen zu können, nutzen Raubkopierer:innen das Demokonto als Tarnung.

Die hohen Spacewar-Statistiken entstehen also durch Entwickler:innen, die das Demokonto tatsächlich als solches nutzen, durch User, die darüber Cracks spielen – und durch Menschen, die tatsächlich einfach ein mehr als 60 Jahre altes Game spielen wollen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema API