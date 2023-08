SpaceX soll Bitcoin-Bestände verkauft haben – und der Kurs bricht ein

SpaceX hat 2021 Bitcoin im Wert von 373 Millionen Dollar gehalten. Laut Geschäftsberichten des Unternehmens, die dem Wall Street Journal vorliegen, soll SpaceX diese Position aber neu bewertet und verkauft haben.

Zwar geht aus dem Material nicht hervor, zu welchem Zeitpunkt SpaceX die Bitcoin verkauft hat. Trotzdem folgte kurz nach Bekanntwerden der Zahlen in der vergangenen Nacht ein Abverkauf von Bitcoin.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Kurs der Kryptowährung leicht nachgegeben. Grund dafür könnte die Sorge um weitere Zinserhöhung gewesen sein, die sich auch weltweit an den Börsen gezeigt hat. Am Mittwoch teilte die amerikanische Zentralbank mit, dass es weitere Anhebungen geben werde. Ein weiterer Grund könnten auch schlechte Prognosen für die chinesische Wirtschaft sein, die sich heute im Insolvenzantrag des großen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande widerspiegeln.

Der Kurs der größten Kryptowährung verzeichnet aktuell ein Zwei-Monats-Tief. In der vergangenen Nacht näherte er sich zeitweise der 25.000-Dollar-Marke. Aktuell pendelt sich der Bitcoin-Kurs laut Coinmarketcap um etwa 26.500 Dollar ein (Stand: 19. August, 8 Uhr). Wie die Heatmap von Coinmarketcap zeigt, betrifft der Kurseinbruch auch viele andere Kryptowährungen. So verlor Ethereum zwischenzeitlich über 14 Prozent und rutschte auf 1.544 Dollar.

Bereits zuvor hat SpaceX-CEO Elon Musk den Kryptomarkt beeinflusst. Als sein E-Auto-Unternehmen Tesla Anfang 2021 verkündete, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, legte der Kurs der Kryptowährung um 23 Prozentpunkte zu. Das passiert nicht nur bei Meldungen aus seinen Unternehmen, sondern auch dann, wenn Musk selbst Einschätzungen twittert. Besonders auffällig ist das beim Meme-Token Dogecoin, den Musk in den vergangenen Jahren immer wieder über X, was damals noch Twitter hieß, gepusht hat.

Quartal mit 55 Millionen Dollar Gewinn abgeschlossen

Die Bitcoin-Bestände von SpaceX soll die Firma 2021 und 2022 aufgebaut haben, wie die Geschäftsberichte zeigen sollen. Die Berichte des Wall Street Journals geben einen seltenen Einblick in die Finanzen des Unternehmens. Anfang 2023 habe es demnach nach zwei Verlustjahren wieder einen kleinen Gewinn gemacht: 55 Millionen Dollar soll dieser im ersten Quartal betragen. 1,5 Milliarden Dollar soll Musks Unternehmen umgesetzt haben. Zu den Berichten der amerikanischen Zeitung hat SpaceX sich nicht geäußert.

Wie das Wall Street Journal berichtet, soll das Unternehmen eine 150-Milliarden-Dollar-Bewertung haben. 2022 soll es den Umsatz auf 4,6 Milliarden Dollar verdoppelt und den Verlust auf von 968 Millionen Dollar im Vorjahr auf 559 Millionen Dollar verringert haben.

