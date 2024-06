Vierter Starship-Start: Ein großer Erfolg und eine spektakuläre Zeitlupe

Bislang waren die Starts des Starships volle Erfolge für SpaceX. Obwohl das Raumschiff bei den ersten beiden Versuchen explodierte und beim dritten Mal nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre verloren ging, konnte das Unternehmen wertvolle Daten sammeln und Funktionen wie das Öffnen einer Frachtluke im All erproben.

Anzeige Anzeige

Starship-Probleme beim Wiedereintritt

Beim vierten Versuch am 6. Juni 2024 gelang dem Raumfahrt­unternehmen aber der bislang größte Erfolg, denn sowohl das Starship als auch der Falcon-Heavy-Booster landeten kontrolliert im Wasser. Das Starship legte einen sogenannten Splashdown im Indischen Ozean hin, also eine Wasserung, der Booster landete auf dieselbe Art im Golf von Mexiko.

Probleme gab es lediglich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Das Raumschiff verlor einige Kacheln eines Hitzeschildes und eine Klappe wurde bei dem Testflug beschädigt. Trotzdem schaffte es die Rückkehr zur Erde in einem Stück. SpaceX-Chef Elon Musk sprach auf X von einer „epischen Leistung“.

Anzeige Anzeige

Zur Feier des Tages teilte SpaceX ebenfalls via X noch ein spektakuläres Video. Es zeigt den Start der bislang größten Rakete der Welt in Zeitlupe.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Starship soll Astronauten zum Mond bringen

Auch bei diesem Flug sammelte SpaceX laut The Verge wertvolle Daten. Das ist wichtig für künftige Missionen. Die Nasa will das Starship für die Artemis‑3-Mission einsetzen. Dabei soll das Raumschiff Astronauten zum Mond befördern und im Anschluss wieder heil zur Erde zurückbringen. Schlussendlich soll mit dem Starship irgendwann die Reise zum Mars gelingen. An Bord des Raumfahrzeugs sei genügend Platz für 100 Personen, heißt es dazu bei The Verge.

Anzeige Anzeige