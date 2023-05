News Artikel merken

Ansturm auf Apples Sparkonto: 1 Milliarde Dollar in den ersten 4 Tagen eingezahlt

4,15 Prozent Zinsen – so viel bietet keine Bank in den USA. Kein Wunder, dass Nutzer:innen das Sparkonto von Apple stürmen. In den ersten vier Tagen wurde fast eine Milliarde US-Dollar eingezahlt.