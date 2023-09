Starfield nicht für PC optimiert? Entwickler gibt seltsame Antwort

Schwankende Bildraten, Bildschirmrisse oder Ruckeln – und das trotz eigentlich ausreichender PC-Hardware sowie niedrig gewählter Grafikeinstellung. Manch Spieler:in ist nicht zufrieden mit der Performance, die Bethesdas neuestes Hitgame Starfield auf dem PC abliefert.

Anzeige Anzeige

Bethesda: Keine Performance-Probleme am PC

Im Rahmen eines Interviews, das Bethesdas Game-Director Todd Howard und Xbox-Chef Phil Spencer der Nachrichtenagentur Bloomberg gaben, gab es eine entsprechende Frage aus dem Publikum: „Warum habt ihr das Spiel nicht für den PC optimiert?“

Howards Antwort fiel derweil überraschend aus: „Oh, das haben wir“, so der Bethesda-Chefentwickler. Es laufe auch alles super. Spieler:innen mit Performance-Problemen müssten einfach nur ihren PC upgraden, so Howard.

Anzeige Anzeige

Ist Starfield ein Next-Gen-PC-Game?

Ob das Ganze ernstgemeint war, sei mal dahingestellt. Howards Kollege Spencer konnte sich jedenfalls ein Lachen nicht ganz verkneifen, wie pcgamer.com berichtet.

Bei Starfield handle es sich eben um ein Next-Gen-PC-Game, so Howard weiter. Eine Anspielung auf die sogenannten Next-Gen-Konsolen, also Geräte der nächsten Generation. Bethesda und Microsoft würden damit die Technologie vorantreiben.

Anzeige Anzeige

Nutzer:innen mit der entsprechenden Ausstattung würden jedenfalls begeistert auf das Spiel reagieren. „Es hat eine Menge toller Sachen zu bieten“, so Howard.

Angaben zu Systemanforderungen falsch?

PC-Spieler:innen mit Problemen hatten sich sicher eine etwas andere Antwort erwartet. Zumal die Performance-Probleme – laut Berichten – auch bei jenen aufgetaucht sein sollen, deren Hardware eigentlich den angegebenen Systemanforderungen entspricht.

Anzeige Anzeige

In unserem Starfield-Test haben wir festgestellt, dass es in typischer Bethesda-Manier zwar einige Bugs gibt. So fehlerhaft wie etwa Fallout 76 ist Starfield aber bei Weitem nicht.

Riesenandrang: Gamer stürmen Starfield

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Starfield bei Steam als „sehr positiv“ bewertet wird. Der Ansturm auf das Game ist riesig. Schon am offiziellen Releasetag spielten eine Million Menschen das Game simultan. Wobei nicht bekannt ist, wieviele dafür einen PC nutzten.

5 Bilder ansehen Game-Releases 2023: Diese 5 Blockbuster-Games sind dieses Jahr noch wirklich spannend Quelle:

Ob Starfield-Fans mit einem PC tatsächlich zu einem Hardware-Upgrade gezwungen werden oder Bethesda noch eine Optimierung nachschiebt, bleibt abzuwarten. Nach den launigen Äußerungen von Howard ist eher nicht mit Letzterem zu rechnen.

Mehr zu diesem Thema Raumfahrt