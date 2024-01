Satelliteninternet: Starlink senkt Mietpreise für die Hardware

Aufbauen und lossurfen: So soll Starlink im Idealfall funktionieren. (Foto: Natalie Board / Shutterstock)

Längst kann man sich auch in Deutschland einen Internetzugang via Satellit bestellen. Das klappt zum Beispiel via Starlink von Elon Musks Weltraum­unternehmen SpaceX. Die entsprechende Technik kann man online bestellen oder schlicht im Elektrofachhandel einkaufen – wenn das Kleingeld stimmt. Das Set aus Satellitenantenne, Anschlusskabel und Router kostet 450 Euro. Hinzu kommen monatlich 50 Euro für die Internetverbindung.

Starlink im Verleih

Wer so viel nicht investieren möchte oder bereits vorab genau weiß, dass er das Set nur als Übergangslösung für das Ferienhaus oder bis zur Verlegung eines Glasfaser­anschlusses benötigt, kann die Hardware auch direkt beim Anbieter ausleihen. Dafür berechnete das Unternehmen bislang 15 Euro im Monat. Dieser Preis sinkt nun auf 10 Euro. Vorabkosten oder Anschlussgebühren kommen nicht dazu. Nur die 50 Euro für den Datentarif werden weiterhin fällig.

Bevor ihr euch das Set nach Hause holt, solltet ihr auf der von Starlink angebotenen Karte allerdings überprüfen, ob der Service bei euch überhaupt verfügbar ist. Für den Großteil Deutschlands ist das der Fall. In kleinen Teilen will SpaceX die Dienste allerdings erst „demnächst“ anbieten.

Starlink bietet mittlerweile auch für Camper und Boote Sets an. Für diese beiden Anwendungsmöglichkeiten lässt sich die Hardware allerdings nicht ausleihen.

Amazons Starlink-Konkurrenz: Project Kuiper

