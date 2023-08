Starlink: Satelliteninternet-„Schüsseln“ gibt es mittlerweile bei Mediamarkt und Saturn

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Besonders in abgelegenen ländlichen Regionen ist die Netzwerkinfrastruktur häufig noch ausbaufähig. Die Folge ist langsames Internet, was das Arbeiten aus dem Homeoffice oder das Nutzen von Streamingdiensten unmöglich macht. Deshalb werden immer mehr Haushalte mit standortunabhängigem Breitbandinternet per Satellit versorgt. Auch das von Elon Musk geführte Weltraumunternehmen SpaceX bietet Internetzugänge per Satellit an.

Mittlerweile treibt der US-Anbieter die Vermarktung seiner Starlink-Schüsseln auch in Deutschland voran: Starterkits für Starlink sind jetzt bei Mediamarkt* und Saturn* verfügbar. Das Starlink-Kit von SpaceX kostet aktuell 449 Euro. Zusätzlich zur Hardware muss die Bereitstellung des Internets direkt bei Starlink bestellt werden. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 65 Euro. Laut Starlink-Webseite können Starlink-Nutzer mit Geschwindigkeiten von 50 bis 200 Megabit pro Sekunde surfen.

Einfache Installation

Mit dem Starlink-Kit erhält der Käufer eine Satellitenschüssel, einen Router, ein 15 Meter langes Verbindungskabel sowie ein 1,8 Meter langes Netzkabel. Die Einrichtung lässt sich über die Starlink-App vornehmen und ist laut Produktbeschreibung „innerhalb von Minuten“ erledigt.

Nach der Installation richtet sich die Starlink-Schüssel selbstständig aus und empfängt ein Signal der unzähligen Starlink-Satelliten im Weltraum. So kann an fast jedem Ort ein stabiler Internetempfang hergestellt werden. Es wird lediglich Strom benötigt.

Wer wissen will, ob seine Region von Starlink abgedeckt wird, kann das auf der Starlink-Versorgungskarte einsehen. Deutschland soll laut dem US-Anbieter aber mittlerweile komplett abgedeckt sein.

