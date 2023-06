Stellenanzeigen analysiert: KI-Jobs boomen – jedoch nicht aufgrund von ChatGPT

Stellenmarkt in Deutschland: KI-Experten gefragter denn je. (Foto: Shutterstock-Gorodenkoff)

Fast 44.000 Stellen für KI-Spezialistinnen und KI-Spezialisten schrieben Arbeitgeber von Januar bis April 2023 deutschlandweit aus. Darunter waren Informatikerinnen und Informatiker mit 17.700 Jobangeboten am gefragtesten. Gefolgt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung mit fast 7.500 Jobangeboten sowie technischer Berufsgruppen wie Ingenieurinnen und Ingenieure mit knapp 5.000 Jobangeboten.

IT-Stellenmarkt: KI-Experten gefragter denn je

Zu diesem zentralen Ergebnis kam die jüngste Stellenmarkt-Auswertung von Index Research. Die Berliner Personalmarktforschung analysierte dafür deutschlandweit geschaltete Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen, Printprodukten sowie hauseigenen Karriere-Webseiten von Unternehmen, in denen die Begriffe „künstliche Intelligenz“, die Abkürzung „KI“ sowie die englischen Übersetzungen „Artificial Intelligence“ und „AI“ vorkommen.

Anders als womöglich vermutet, spielt der sprachbasierte KI-Chatbot ChatGPT des US-amerikanischen Software-Unternehmens Open AI in den Anforderungsprofilen der deutschen Stellenanzeigen kaum eine Rolle. Lediglich 312 Stellen nehmen überhaupt Bezug auf die KI-Anwendung, die seit Anfang des Jahres den Hype um künstliche Intelligenz neu entfacht und die Medienberichterstattung in den letzten Monaten bestimmt hat.

Laut Index Research sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa 8,2 Prozent mehr Stellenausschreibungen in KI-Bereich veröffentlicht. Künstliche Intelligenz automatisiert immer mehr Prozesse in der Produktion und der Software-Entwicklung. KI-basierte Technologien schreiben Texte und erstellen Bilder und Videos. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, suchen Unternehmen immer mehr Personal mit Kenntnissen auf diesem Gebiet.

Das wirkt sich auch auf das Gehalt aus. KI-Entwicklerinnen und -Entwickler können laut Stepstone in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 54.900 Euro brutto im Jahr erwarten. Städte, in denen es viele offene Stellen für die Berufsgruppe gibt, sind Berlin, München und Hamburg. Das höchste Durchschnittsgehalt gibt es der Jobplattform zufolge jedoch in Stuttgart. Dort können die IT-Fachkräfte mit 62.000 Euro Bruttojahresgehalt rechnen.

Nicht nur technische Berufsgruppen

Wie aus der Stellenmarkt-Auswertung weiter hervorgeht, sind KI-Kenntnisse nicht nur in technischen Berufsbildern gefragt. Auch im Consulting sind Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz heißbegehrt. Mit deutschlandweit knapp 5.500 Stellenanzeigen von Januar bis April 2023 sind in etwa genauso viele Angebote veröffentlicht, wie im Infenieurswesen. Auch die Beraterbranche erlebt auf Kundenseite großes Interesse am Thema.

