Steve Ballmer: Diese Ratschläge hat der Ex-Microsoft-Chef seinem Sohn mitgegeben

Als Steve Ballmers Sohn Pete 2013 sein Informatikstudium an der Eliteuni Stanford beginnt, wirkt es zunächst, als würde er künftig vielleicht in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der ist zwar studierter Mathematiker und Ökonom, hatte den technischen Wandel der 2000er aber jahrelang als CEO von Microsoft mitgestaltet.

Anzeige Anzeige

Doch es kommt anders als gedacht: Mittlerweile ist Pete Ballmer hauptberuflich Comedian. Ein Ratschlag seines Vaters hat ihn auf den verschiedenen Stationen seines Lebens begleitet.

Ex-Microsoft-CEO Steve Ballmer: Spaß und harte Arbeit

Das Informatikstudium Anfang der 2010er-Jahre beginnt Ballmer Junior aus eigenem Interesse. Sein Vater habe ihn und seine Brüder nie in eine bestimmte Richtung gedrängt, erklärt er gegenüber Business Insider. Die Kinder des ehemaligen Microsoft-CEO sollten das tun, was ihnen Spaß bringt. „Er stellte klar, dass er keine besonderen Erwartungen an unsere Leistungen hatte. Aber er ermahnte uns sehr, hart zu arbeiten und unser Bestes zu geben.“

Anzeige Anzeige

Petes Studienschwerpunkt liegt auf der Mensch-Maschine-Interaktion, nach den ersten Praktika fokussiert er sich auf Produktmanagement, weil er merkt, dass ihm das Programmieren an sich keinen Spaß macht. Mit 22 Jahren schließt Pete Ballmer seinen Bachelor ab.

Es folgen vier Jahre als Vollzeit-Produktmanager bei Zynga, der Entwicklerschmiede hinter Spielen wie Words with Friends und Farmville. Für Ballmer eine fantastische Arbeit, „es war ein sehr unterhaltsames Umfeld mit intelligenten Leuten, einer guten Unternehmenskultur und ständigen Happy Hours mit selbst gebrautem Bier“.

Anzeige Anzeige

Doch es gibt da noch etwas, das Ballmer schon lange reizt: die Comedy-Welt. Nach Feierabend tritt er bei Open Mics auf, produziert einige Shows. Irgendwann entschließt er sich, das Hobby zum Beruf zu machen. Daran dürfte ein Ratschlag, den Vater Steve Ballmer seinen Kindern mitgegeben hat, nicht ganz unschuldig sein: „Wenn du etwas tun willst, dann tu es in vollem Umfang.“

Aber auch die Rahmenbedingungen stimmen, als Pete Ballmer 2021 bei Zynga aufhört. Er hat ein Erbe seines Großvaters ausbezahlt bekommen, „das Spiel, an dem ich arbeitete, lief gut, und ich hatte im Produktmanagement genug erreicht, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte zurückgehen und es wieder tun, wenn ich wollte“, erzählt er im Rückblick.

Anzeige Anzeige

Schluss mit lustig? Wann Steve Ballmers Sohn als Comedian aufhören würde

Bisher ist der Sohn des ehemaligen Microsoft-CEO aber noch nicht in seinen alten Job zurückgekehrt. Mit Don’t Tell Comedy organisiert er Pop-up-Shows an ungewöhnlichen Orten. Aufhören würde er, so Ballmer, wenn er ein Plateau erreiche oder keine Fortschritte mehr mache, „dann muss ich mich entscheiden, aufzuhören, weil ich einfach nicht gut genug bin“.

Und dann gibt es da noch eine zeitliche Komponente, an der sich Pete Ballmer orientiert: „Mein Vater hat gesagt, wenn man 35 ist, ist die berufliche Laufbahn ziemlich festgelegt. Ich bin jetzt 29, also verfolgt mich der Gedanke, dass ich in etwa fünf Jahren ungefähr wissen sollte, wo mein Weg hinführt.“

7 Bilder ansehen Legendäre Visitenkarten: „I’m CEO, Bitch!“ Quelle: Reddit

Mehr zu diesem Thema