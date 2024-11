Ist das Deutschlands beliebtester Stromkasten? Internet feiert grünen Kasten von Hymendorf

Wer sich öfter mal per Google Maps zu möglichen neuen Ausflugszielen inspirieren lässt, sollte in diesem Fall ganz genau hinschauen. Denn der mit Dutzenden Fünf-Sterne-Bewertungen bedachte grüne Stromkasten in Hymendorf in der Nähe von Bremerhaven ist tatsächlich einfach nur ein grüner Stromkasten.

Dutzende Bewertungen auf Google Maps

Wer die Bewertungen auf Google Maps liest, könnte da aber auf ganz andere Gedanken kommen. Dort heißt es etwa: „Super Ausflugsziel für die ganze Familie“ oder „magischer Ort, unfassbar schön“.

Auch als perfekte Location für eine Hochzeit wird der Kasten gepriesen. Angeblich hätten sich hier die Eltern eines Google-Nutzers kennengelernt. Und was sind schon Paris, London oder New York gegen diesen grünen Stromkasten im norddeutschen Nirgendwo.

Internet-Hype um Stromkasten

Die Bewohner:innen des 450-Seelenorts verstehen den Hype nicht. Schließlich handele es sich um einen ganz normalen Stromkasten, wie es mehrere in der Umgebung gebe. Außerdem sei die Autobahn ganz in der Nähe, und der Stromkasten stehe neben einem Feldweg.

Im Sommer, so erzählt Ortsbürgermeister Günter Eggers dem Regionalmagazin Buten un Binnen, befände sich neben dem Stromkasten ein Misthaufen. Auf den Feldern wachse Mais. Und dann noch die Autobahn. Mehr gebe es da wirklich nicht.

Grüner Stromkasten: Es hagelt Spaßbewertungen

Angefangen hat alles vor zwei Jahren, als sich erste Nutzer:innen offenbar einen Spaß erlaubten und erste Bewertungen abgaben. Anschließend dauerte es einige Monate, in denen recht unregelmäßig bewertet wurde. Jetzt hagelt es regelrecht (Spaß-)Bewertungen.

Wie bei „echten“ Rezensionen sind durchaus auch einmal nicht ganz so gute Bewertungen dabei. Etwa eine Drei-Sterne-Bewertung, die kritisiert, dass es keine vernünftige Beschilderung zu dem Stromkasten gebe – und auch nichts zu essen und zu trinken in der Nähe aufzutreiben sei.

Konkurrenz für grünen Stromkasten

Konkurrenz für den grünen Stromkasten gibt es unterdessen auch schon. Nämlich weitere grüne Stromkästen ganz in der Nähe, wie bild.de berichtet.

Mittlerweile scheint Google die Rezensionen aber abgeschaltet zu haben. Wer jetzt einen Blick darauf werfen will, erhält eine Fehlermeldung.

