„Ich fordere ehrliches Feedback von meinen Mitarbeitern“ – Sven Zuschlag von der Smapone AG

Sven Zuschlag ist Gründer und CEO der Smapone AG, die er 2014 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und CTO Thomas Schwarz ins Leben gerufen hat. Die No-Code-Plattform Smapone ermöglicht es auch Nichtprogrammierern, Geschäftsprozesse aus eigener Kraft zu digitalisieren. Vor der Gründung von Smapone leitete Svenz Zuschlag unter anderem den Solution-Partner-Channel bei Microsoft.

Anzeige Anzeige

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät er, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Sven Zuschlag von der Smapone AG

Meine Morgenroutine: In den letzten Jahren habe ich meine Morgenroutine immer weiter verfeinert und festgestellt, dass ich den Tag einfach besser nutze, wenn ich diese konsequent durchziehe. Dazu gehört eine eiskalte Dusche am Morgen, kurz bevor ich meine Prioritäten festlege und den Tag plane.

Anzeige Anzeige

Parallel gibt mir mein Whoop-Band tiefe Auskunft über mein Stresslevel und meine Leistungsfähigkeit – eine effektive Unterstützung, um mich selbst besser zu verstehen. Unabdingbar ist auch der Blick auf das Company-Dashboard, das mir Einsicht in sämtliche Unternehmensprozesse bietet, Sicherheit gibt und mir ermöglicht, die wichtigsten Handlungsbereiche zu identifizieren.

Team und Netzwerk: Ohne die Smapone-Crew und ein passendes Netzwerk kann ich mir den Arbeitsalltag gar nicht vorstellen. Mit meinem Team kann ich viel lachen, wir teilen die Lasten und feiern unsere Erfolge gemeinsam. Das spornt uns an, immer wieder Bestleistungen zu erbringen. Aber auch die Vernetzung mit Menschen außerhalb der eigenen Organisation ist essenziell.

Anzeige Anzeige

Um auch anderen das Netzwerken zu erleichtern, haben wir jüngst sogar das Smapland ins Leben gerufen – eine Citizen-Development-Community, die Menschen zusammenbringt und ihnen eine Plattform zum Austausch bietet. Ein starkes Team sowie die Vernetzung mit Gleichgesinnten sehe ich klar als die effektivsten Mittel, die eigenen Skills und die Organisation aufs nächste Level zu heben.

Feedback: Durch Feedback ist es möglich, blinde Flecken zu entdecken. Ohne Feedback hätte ich gar nicht gewusst, was da alles in mir schlummert und was ich freisetzen kann. Feedback ist im Grunde wie ein Spiegel, der mir zeigt, wo ich stehe und wie ich mich verbessern kann. Was ich genauso wichtig finde, ist, dass Feedback nicht einseitig und hierarchisch ist. Darum fordere ich genauso ehrliches Feedback von meinen Mitarbeitern ein.

Anzeige Anzeige

Podcast oder Hörbuch: Podcasts und Hörbücher sind eine ideale Möglichkeit, mir Inspirationen zu holen, mein Wissen zu erweitern und neue Trends aufzuspüren. Mindestens ein- bis zweimal pro Woche plane ich mir extra Zeit dafür ein. Außerdem sind Audiobeiträge eine schöne Abwechslung, um den Arbeitstag aufzulockern, Stress abzubauen und neue Energie zu tanken.

Achtsamkeit: Im alltäglichen Trubel geht das Thema Achtsamkeit leider viel zu häufig unter. Eine E‑Mail hier, dann schnell die Whatsapp beantworten, zwischendurch kurz telefonieren und so weiter. Wer kennt es nicht? Umso wichtiger ist es für mich, mich immer wieder aufs Neue auf den Moment zu besinnen, also im Hier und Jetzt zu sein. Genau das zu tun, was ich gerade tue, und nicht drei Sachen gleichzeitig.

Auch wenn es mir oft schwerfällt und sicherlich nicht immer gelingt, bemühe ich mich, das Thema Achtsamkeit beruflich, aber auch privat stärker zu beherzigen.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. Hier geht’s zum Shop.

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

24 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema Apps