Switch 2: Wem Nintendo die Konsole auf der Gamescom gezeigt hat – und wem nicht

Die diesjährige Gamescom in Köln brachte für Nintendo-Fans eher gewohnte Kost. Mit Pikmin 4 und Super Mario Kart 8 Deluxe präsentierte das Unternehmen auf dem öffentlichen Showfloor zwei bereits bekannte Titel. Doch hinter den Kulissen spielte sich wohl weitaus mehr ab.

Wie Eurogamer berichtet, führte Nintendo hinter verschlossenen Türen geheime Entwicklerpräsentationen für die lang erwartete Switch 2 durch. Dabei wurden unter anderem technische Demos vorgeführt, um den Partnern zu zeigen, welche Leistungsfähigkeit in dem neuen System steckt. Eurogamer berichtet, dass eine dieser Demos auf einer verbesserten Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild basierte, die speziell auf das Anforderungsprofil der Switch 2 zugeschnitten worden war.

Bemerkenswert ist, dass Nintendo diese Demos ausschließlich Entwicklern gezeigt haben soll – nicht der Presse. Ein Indiz dafür, dass der Release der Konsole doch noch ein wenig auf sich warten lassen dürfte. Denn stünde dieser nur wenige Monate bevor, wäre es wohl vor allem die Games-Presse, die zu den Terminen geladen worden wäre.

Entwickler aber sollen zu diesem Zeitpunkt wohl animiert werden, für die neue Konsole von Nintendo zu entwickeln.

Noch gibt es keinen offiziellen Termin

Nintendo hat bisher aber noch keine offiziellen Pläne über den Nachfolger der beliebten Switch-Konsole preisgegeben, obwohl erwartet wird, dass die neue Hardware irgendwann im Jahr 2024 auf den Markt kommt. Vor dem Weihnachtsgeschäft 2023 dürften neue Infos zur Konsole eher unwahrscheinlich sein.

Doch auch die aktuelle Switch wird noch weiter mit ordentlich Content versorgt. Für den Rest des Jahres 2023 und Anfang des nächsten Jahres wurden bereits einige hochkarätige Spiele angekündigt. Dazu gehören Titel wie Super Mario Bros. Wonder und ein Remake von Super Mario RPG, die beide noch vor Weihnachten erscheinen sollen. 2024 folgen dann noch ein Princess-Peach-Spiel und die Portierung von Luigi’s Mansion 2.

Auch wenn die Enthüllung der Switch 2 auf der Gamescom nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, hat sie zweifellos die Vorfreude auf Nintendos kommende Konsole angeheizt.

