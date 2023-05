t3n Catch up: Was ist das Problem mit der PET-Kampagne von Lidl?

Zusammen mit Quizmaster Günther Jauch wirbt Lidl aktuell für die hauseigenen PET-Einwegflaschen. Wir haben uns die Kampagne mal genauer angeschaut: Wie versucht sie, Verbraucher:innen zu überzeugen? Warum sind die genutzten Fakten zwar nicht falsch, aber problematisch? Und warum bringt Lidl das Thema gerade jetzt auf den Tisch beziehungsweise die Werbeflächen in ganz Deutschland?

Zu Beginn der Sendung gibt es diesmal außerdem zwei Updates: Wir werfen einen Blick auf die Konsequenzen des letzten SpaceX-Raketenstarts inklusive zerfetzter Startrampe und klären die Frage, wie es eigentlich mit der Corona-Warn-App weitergeht.

Alle Themen im Überblick:

