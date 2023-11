Baerbock und Habeck gehören zu den 10 einflussreichsten Tech-Influencern in Deutschland

2 Grüne vor der FDP

Keine CEO von Tech-Unternehmen oder Journalist:innen aus diesem Feld sind die einflussreichsten Tech-Akteure in Deutschland in diesem Jahr – sondern Politiker:innen. Zu diesem doch überraschenden Schluss kommt die PR-Agentur Tyto in ihrer jährlichen Liste der wichtigsten „Influencer“ im Technologiesektor.

Ganz vorne sind zwei Grüne. Auf Platz 1 liegt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Nicht ganz so verwundernd, da in sein Ressort schließlich auch der Umgang mit Technologieunternehmen fällt. Hinter Habeck liegt seine Parteikollegin Annalena Baerbock. Auf die Außenministerin folgt Finanzminister Christian Lindner. Der Parteichef der FDP würde seine Partei sicher als technikaffiner als die Grünen bezeichnen.

Auf Platz 4 liegt Volker Wissing (FDP) – in seinen Aufgabenbereich fällt nicht nur Verkehr, sondern auch Digitales. Rang 5 belegt der erste Nicht-Politiker: Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Mit Jens Spahn (sechster Platz) und Andreas Scheuer (achter Platz) haben es noch zwei weitere Politiker ohne Ministeramt in die Liste geschafft.

Abgestürzt auf Rang 7 ist Vorjahressieger Carsten Maschmeyer. Die Top 10 komplettieren Oliver Blume, Chef der Porsche und Volkswagen Group, und Herbert Diess, Aufsichtsratvorsitzender von Infinion. Aus den Top 10 von 2022 gefallen sind Özlem Türeci und Ugur Sahin, die Gründer:innen von Biontech.

So kam das Ranking zustande

Tyto wertete für seine Rangliste Daten aus den sozialen Medien aus. Daneben bewertete es aber auch die Präsenz der Influencer in den klassischen Medien und ihren ganz konkreten Einfluss in der Welt. Auch die Bedeutung der Organisation, die von den Akteuren vertreten wird, spielt für die Gewichtung eine Rolle. Kein Wunder also, dass die Bundesregierung so stark vertreten ist.

Tyto hat auch die einflussreichsten Tech-Player in Großbritannien, Frankreich, Schweden und den Niederlanden ermittelt. Die paneuropäischen Top 10 führt übrigens der britische Milliardär und Virgin-Gründer Richard Branson an. Habeck und Baerbock rangieren auf den Plätzen 7 und 8.

