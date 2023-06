Tech-Podcasts auf Deutsch: Mit dieser Liste behältst du den Überblick

Ob beim Bahnfahren oder Wohnung putzen: Mit Podcasts hältst du dich ganz nebenbei auf dem Laufenden oder steigst richtig tief in die Materie ein. Die Auswahl ist groß, es gibt kaum ein Thema, das nicht auch im Audioformat besprochen wird. Wie behält man da den Überblick und findet Sendungen, die besonders gut zu den eigenen Interessen passen?

Wer auf der Suche nach deutschsprachigen Tech-Podcasts ist, kann sich dafür im „Engineering Kiosk“ umschauen. Die Macher der Seite, Andy Grunwald und Wolfgang Gassler, sind selbst Informatiker und Podcast-Hosts. Sie sprechen wöchentlich über Tech-Themen von IT-Bildung über Arbeitsorganisation bis hin zu Clean Code. Auf ihrer Website bieten sie aber auch mehr als 80 ausgewählten anderen Sendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Bühne.

Engineering Kiosk: Hier findest du spannende Tech-Podcasts

„Ein Zeitschriften-Kiosk bietet eine Auswahl an Zeitschriften, der Engineering Kiosk hingegen eine gute Auswahl an Tech-Podcasts“, so Grunwald und Gassler über ihre Liste. Die ist alphabetisch geordnet und abseits der Engineering-Kiosk-Website auch auf GitHub zu finden.

Zu jedem einzelnen Titel gibt es eine kurze Beschreibung, die aktuelle Episodenanzahl sowie das Erscheinungsdatum der neuesten Folge.

Deutschsprachige Tech-Podcasts: Von „Nerdquatsch“ über Softskills bis Cybercrime

Wer nach bestimmten Themenfeldern sucht, kann dafür Filter-Tags wie „Datenschutz“, „Cybercrime“, „Softskills“ oder „Nerdquatsch“ nutzen, außerdem bieten die Kiosk-Macher die Möglichkeit, Podcasts auszusortieren, die schon länger keine neue Folge veröffentlicht haben.

Wer direkt loshören oder eine Sendung abonnieren will, findet in jedem Eintrag einen Link zum RSS-Format, Spotify und Apple Podcast.

In eigener Sache: Auch unsere t3n-Podcasts sind in der Auslage des „Engineering Kiosk“ gelandet. Hör gerne mal ins t3n Catch Up, unseren Interview-Podcast oder ins Weekly rein!

Mehr zu diesem Thema Podcast Cybercrime