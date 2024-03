Telegram Web erklärt: So nutzt du den Messenger auf dem Desktop

Sich in der Telegram-Web-App anzumelden geht einfach und schnell. (Foto: Alexey Boldin / Shutterstock)

Nicht nur Whatsapp hat einen Web-Messenger. Auch bei Telegram gibt es eine Webversion sowie eine Desktop-App für macOS, Windows und sogar Linux.

Nutzer:innen können also auch den Messaging-Dienst auf web.telegram.org mit ihrem Smartphone anmelden. Nach einer einmaligen Anmeldung sind alle Nachrichten von Telegram synchronisiert und werden sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop angezeigt.

Um dich mit Telegram auf deinem Endgerät zu verbinden, hast du gleich zwei Möglichkeiten. Willst du dich mit deiner Telefonnummer anmelden, kannst du dies über die Option „Log In by Phone Number“. Dort gibst du deine Vorwahl und deine Nummer ein. Daraufhin erhältst du eine Benachrichtigung von Telegram. Nun musst du nur noch den dir geschickten Code eingeben und bist fertig synchronisiert.

Um dich mithilfe des QR-Codes zu verbinden, gehst du zuerst auf deine Telegram-App auf dem Smartphone. Dort findest du unter „Einstellungen“ die Option „Geräte“. Hier findest du auch alle Laptops, Tablets und Co., die mit deinem Telegram-Konto verbunden sind. Du fügst ein neues Gerät hinzu, indem du auf „Desktopgerät verknüpfen“ drückst. Daraufhin öffnet sich ein QR-Code-Scanner. Den passenden QR-Code findest du auf der Seite der Web-App.

Das kann Telegram Web

Die interessanteste Funktion der Webversion von Telegram ist wohl, dass du ganz entspannt Dateien oder Bilder vom PC oder Mac auf andere Smartphones senden kannst. Wie mit dem Smartphone kannst du natürlich auch Sprachnachrichten versenden. Auch alle genutzten Emojis sind ohne Einschränkungen vorhanden. Die Erstellung von Gruppen ist ebenfalls in der Onlineversion des Messengers möglich.

Bist du in der Telegram-Web-App angemeldet, siehst du direkt alle Nachrichten wie auf deinem Smartphone. Nutzt du Telegram Web für sechs Monate nicht mehr, wirst du automatisch wieder abgemeldet. Den genauen Zeitraum kannst du in den Einstellungen unter „Geräte“ ändern.

Außerdem kannst du in Telegram Web einen Dark Mode einstellen. Dafür gehst du in der Web-App auf die drei Zeilen oben links und aktivierst dort den Modus. In demselben Fenster findest du auch die Einstellungen zu den Animationen. Diese lassen sich nämlich komplett ausschalten.

Im gleichen Menü findet du auch die Möglichkeit, dich bei Telegram Web abzumelden. Es gehen auch keine Nachrichten verloren, wenn du regelmäßig zwischen der Webversion und der normalen hin- und herwechselst.

