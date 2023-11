Tesla Cybertruck: Weiterverkauf verboten – so teuer wird ein Vertragsbruch

Vier Jahre nach der ersten Ankündigung dürfte es endlich soweit sein: Die ersten Cybertrucks sollen am 30. November 2023 an Käufer:innen ausgeliefert werden. Aufgrund der großen Nachfrage und vorerst noch geringer Produktionskapazitäten werden allerdings nicht alle Interessent:innen in absehbarer Zeit einen der E-Pickup-Trucks erhalten.

Cybertruck: Tesla will Preistreiberei verhindern

Große Nachfrage, geringes Angebot – das könnte die Preise in schwindelerregende Höhen treiben, so die Befürchtung von Tesla. Um einen solchen möglichen Graumarkt zu verhindern, verbietet der Elektroautobauer kurzerhand Käufer:innen den einfachen Weiterverkauf des soeben erworbenen Fahrzeugs.

Wie Cybertruck-Fan Matthew Donegan-Ryan via X (früher: Twitter) mitteilte, hat Tesla in die Kaufverträge eine Klausel eingebaut, nach denen sich das Unternehmen ein Vorverkaufsrecht einräumt – zumindest einmal für ein Jahr. Heißt: Wer einen Cybertruck gekauft und geliefert bekommen hat, darf das Fahrzeug erst nach einem Jahr normal weiterverkaufen. Bis dahin muss der Verkauf an Tesla erfolgen.

Strafe von 50.000 Dollar bei Vertragsbruch

Handelt ein:e Käufer:in dem Vertrag zuwider, droht eine Schadensersatzforderung in der Höhe von bis zu 50.000 US-Dollar oder eine Strafe in der Höhe des beim Verkauf erzielten Gewinns. Je nachdem, welche der beiden Summen höher ist. Tesla könne zudem den Verkauf künftiger Fahrzeuge verweigern, heißt es in dem entsprechenden Passus.

Ein solches – vorübergehendes – Verkaufsverbot ist übrigens in der Branche gar nicht unüblich. Und die Hersteller sind in der Vergangenheit durchaus damit durchgekommen. So verwies Donegan-Ryan auf den X-Nutzer John Cena, der wegen des vertragswidrigen Verkaufs seines Ford GT von Ford verklagt wurde – und sich mit dem Hersteller auf die Zahlung einer entsprechenden Strafe einigen musste.

Die jetzt entdeckte Klausel ist zwar explizit auf den Cybertruck zugeschnitten. Zumindest in den USA sind ähnliche Regelungen auch in den Kaufverträgen von Model 3 und Model Y zu finden, wie Winfuture schreibt.

Cybertruck soll mindestens 50.000 Dollar kosten

Noch steht übrigens gar nicht fest, wie viel Tesla für den Cybertruck überhaupt verlangt. Gemunkelt wird, dass der Cybertruck in der Grundausführung mindestens 50.000 Dollar kosten wird. Bei der Vorstellung des Fahrzeugs im November 2019 war noch von 40.000 Dollar die Rede.

Tesla-CEO Elon Musk hat jedenfalls schon ehrgeizige Ziele für die Cybertruck-Produktion angekündigt. Demnach sollen bald jährlich 200.000 der futuristischen Fahrzeuge vom Band laufen.

