Schon weit vor seinem offiziellen Release hat der Tesla Cybertruck für zahlreiche bemerkenswerte Geschichten gesorgt. Neben ständigen Verschiebungen bei der Auslieferung, gab es unter anderem eine denkwürdige Präsentation mitsamt zerbrochener Scheibe und schließlich die kürzlich von Elon Musk scherzhaft getätigte Aussage, mit dem Cybertruck habe man sich sein eigenes Grab geschaufelt.

Vor allem Material, Design und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Herstellung sorgten für Unmut: Auf der Oberfläche sieht man angeblich jeden Fettfleck und Fingerabdruck sofort und Teslas Ingenieure hatten wenig Lust das Fahrzeug überhaupt zu bauen. Einem Youtuber aus Vietnam ging es da offenbar anders. Er investierte 100 Tage, um den Cybertruck nachzubauen – und zwar aus Holz.

100 Tage in 20 Minuten: Youtube-Video zeigt Entstehung des hölzernen Cybertrucks

Der Holzarbeiter Trương Văn Đạo und seine Team zeigen in ihrem Video, wie sie den erstaunlich originalgetreu wirkenden Cybertruck anfertigten. Im Inneren des Fahrzeugs verbirgt sich ein Metallrahmen und ein Elektromotor. In minutiöser Kleinarbeit kam anschließend nach und nach die Holzverkleidung hinzu. Die Holzkünstler, deren Youtube-Kanal über 2,6 Millionen Abonnent:innen hat, ließen es sich sogar nicht nehmen, auf der Ladefläche des Cybertrucks ein ebenfalls aus Holz gefertigtes Cyberquad zu platzieren.

Das Ergebnis ist beeindruckend. Erst recht, wenn man bedenkt, wie viel Probleme die Herstellung des Cybetrucks Tesla selbst bereitete und wie immer neue Mängel die Auslieferung verzögerten. Bei ND-Woodart, so der Name des Youtube-Kanals, macht man dem Fahrzeughersteller deshalb allerdings keine Vorwürfe. In der Videobeschreibung findet sich ein Brief an Elon Musk, indem große Bewunderung für Elon Musk, Tesla und den Cybetruck zum Ausdruck gebracht wird. Man sei überzeugt, dass Fahrzeug werde auf Dauer erfolgreich sein.

Meldungen um Cybertruck reißen nicht ab – Auslieferung rückt näher

Die Holzversion des Cybertrucks kann es optisch durchaus mit dem Original aufnehmen. Was die Leistung angeht, dürften die Youtuber allerdings Abstriche in Kauf genommen haben. Erst kürzlich zeigte ein Video, wie schnell Teslas Truck bei der Anfahrt an einer Ampel auf Touren kommt.

Unterdessen meckerte Elon Musk intern über die Qualität des Fahrzeugs, sprach kurz darauf auf X allerdings vom „besten Fahrzeug, das Tesla je gemacht hätte“. Da der offizielle Marktstart nun tatsächlich kurz bevorzustehen scheint, können sich in wenigen Wochen mehr Menschen ein Bild von der tatsächlichen Qualität des elektrischen SUVs machen. Am 30. November soll es soweit sein, dann muss auch Trương Văn Đạo entscheiden, ob er bei der Holz-Variante bleibt oder doch umsteigt.

