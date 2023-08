Leak: Tesla baut in Grünheide viel weniger E-Autos als behauptet

Tesla-Fabrik in Grünheide. (Foto: dpa)

Ende März 2023 erreichte Tesla in seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide laut offizieller Mitteilung mit 10.000 Mitarbeiter:innen die magische Marke von 5.000 produzierten E-Autos pro Woche. Eine Kampfansage an die Konkurrenz. Doch so rosig, wie es noch im Frühjahr erschien, ist die Lage bei dem US-Autobauer nicht.

Nur einmal 5.000 Teslas pro Woche

Wie Business Insider unter Berufung auf interne Dokumente und Aussagen mehrerer Mitarbeiter:innen berichtet, sollen die Produktionszahlen in Grünheide deutlich unter den kommunizierten liegen. Demnach soll es Tesla nur ein einziges Mal gelungen sein, 5.000 E-Autos pro Woche zu produzieren.

Die internen Produktionsziele für den Juli und August etwa liegen weit darunter, nämlich bei rund 4.350 Fahrzeugen. Und selbst diese niedrigeren Ziele soll Tesla zuletzt mehrfach nicht erreichen können. Zuletzt seien im Schnitt nur 4.000 Teslas pro Woche von den Bändern der Gigafactory Grünheide gerollt, wie es bei Business Insider heißt.

Nur 692 E-Autos an einem Juli-Tag

Am 25. Juli 2023 sollen etwa nur 692 E-Autos gefertigt worden sein, wie Fotos aus der Fabrik zeigen sollen. 1.000 müssten es sein, um das von Tesla verkündete offizielle Ziel von 5.000 Fahrzeugen pro Woche zu schaffen. Für die niedrigeren internen Ziele wären immerhin noch 870 Teslas pro Tag notwendig.

Als Grund für die unter den Erwartungen liegenden Produktionszahlen gelten der Personalmangel sowie die aktuelle Ferienzeit. Berichten zufolge soll sich durch die zunehmende Überlastung auch die Zahl der Krankmeldungen gestiegen sein.

Im Juni soll Tesla laut einem geleakten internen Dokument Hunderte Leiharbeiter:innen entlassen haben. Zudem sollen Sonderschichten im zweiten Quartal gestrichen und die regulären Arbeitsschichten von drei auf zweieinhalb gekürzt worden sein.

Tesla: Erfolgreicher Hochlauf in Grünheide?

Zu diesem Zeitpunkt galt es als wahrscheinlich, dass Tesla unter Absatzproblemen leidet. Der US-Autobauer hatte dem aber entschieden widersprochen. Man befinde sich „weiterhin erfolgreich im Hochlauf“, so Tesla.

Irgendwann will Tesla in Grünheide bis zu eine Million Elektroautos pro Jahr fertigen. In der ersten Ausbaustufe sollen es immerhin 500.000 E-Autos pro Jahr sein – und 12.000 Mitarbeiter:innen. Dafür müsste Tesla pro Woche rund 10.000 Fahrzeuge fertigen.

